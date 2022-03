I prossimi eventi al Cinéma Sala Pegasus

Venerdì 11 e domenica 13 marzo

In occasione della Giornata della Donna e in collaborazione con il Comune Di Spoleto, venerdì 11 marzo alle 18:00 in Sala Pegasus arriva BE MY VOICE, il potentissimo documentario di Nahid Persson sulla condizione femminile nell’Iran dell’hijab, vincitore del Premio del pubblico al Pordenone Docs Fest.

Ingresso gratuito

In versione originale sottotitolata

Masih Alinejad è l’esempio per milioni di donne iraniane che si ribellano contro l’hijab forzato: guida uno dei più grandi atti di disobbedienza civile nell’Iran di oggi e usa la sua libertà in esilio per dare voce alla protesta nel suo paese d’origine. Una guerriera lontana dalla sua terra (oggi vive sotto protezione negli Stati Uniti) ma non dall’anima del suo Paese, che lotta da anni contro ogni limitazione dei diritti civili, per il rispetto delle donne. Masih rischia la vita e nemmeno una quotidianità così dolorosa e precaria basta a zittirla, usa quotidianamente i profili social per raccontare la propria battaglia, aggiornare i suoi connazionali e non solo – più di 6 milioni di persone la seguono su Instagram.

Comprendere quello che sta succedendo in Ucraina in questi giorni è tutt’altro che semplice.

Per questo motivo domenica 13 alle 18:00 in Sala Pegasus ci sarà una proiezione evento del film REFLECTION di Valentyn Vasyanovych, in concorso a Venezia, che nel raccontare la storia di un chirurgo arruolato volontariamente, ci offre uno spaccato delle atrocità di una guerra che si sta consumando sotto i nostri occhi, a pochi passi dal nostro paese.

In versione originale sottotitolata

L’intero ricavato della proiezione sarà devoluto a Emergency