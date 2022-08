I prossimi appuntamenti di “Accade d’estate a Spoleto”

Musica, letture, opera, natura e cinema: gli eventi in programma dal 2 al 9 agosto

Quarta settimana di ‘Accade d’estate a Spoleto’, il cartellone degli eventi estivi organizzato dal Comune di Spoleto in collaborazione con le associazioni e le istituzioni del territorio.

Due gli appuntamenti in programma per ‘Letture al Parco’, gli incontri per famiglie e bambini fino ai 10 anni organizzati dalla Biblioteca comunale “G. Carducci’ al Parco Chico Mendes alle ore 18. Il primo si terrà martedì 2 agosto ed è dedicato al tema dell’amicizia nelle sue varie forme: un’amicizia che persevera e non si ferma davanti alle diversità, come ci insegna il riccio Filippo (Un Riccio per amico); un’amicizia che supera le crepe e cresce fino a diventare uno splendido albero (Il seme della gentilezza) e un’amicizia che nasce inaspettata, ci fa crescere e ci migliora (Il Piccolo Principe). Il secondo è previsto per martedì 9 e sarà dedicato al tema della luna e le stelle, in occasione della notte di San Lorenzo.

Martedì 2 agosto alle ore 21, al Complesso Monumentale di San Nicolò, il concerto della The Blue Band con i migliori pezzi di Blues, Soul e Rythm’n blues.

Quattro le iniziative in programma a Spazio Collicola. Mercoledì 3 agosto alle ore 21 Quintorigo & Gino Castaldo con ‘Mingus 100: La storia di un mito’ dedicheranno un nuovo tributo al genio del compositore statunitense Charles Mingus, considerato tra i più talentuosi e innovativi musicisti del jazz moderno. L’evento organizzato all’interno del festival “La voce della terra 2022”, è curato dall’Associazione Visioninmusica, con la direzione artistica di Silvia Alunni (biglietti in vendita sul circuito Vivaticket. Per info 0744432714 e/o info@visioninmusica.com).

Giovedì 4 alle ore 21 torna il progetto ‘Cantare l’opera’, sostenuto dal Ministero della Cultura e della Regione Umbria, con i concerti del Teatro Lirico Sperimentale. Venerdì 5 alle ore 21, l’Associazione Spoleto Back Beat e l’Associazione Culturale Opera Prima Vincenzo Maria Rippo presentano il docufilm ‘Lettere a Francesca – Vincenzo Maria Rippo’ per la regia di Stefano Alleva. Sabato 6 agosto alle 21.15 è in programma ‘E ti vengo a cercare: voli imprevedibili ed ascese velocissime di Franco Battiato’, spettacolo scritto e narrato da Andrea Scanzi con esecuzioni e interpretazioni musicali di Gianluca Di Febo, organizzato da Athanor Eventi in collaborazione con il Comune di Spoleto.

Giovedì 4 agosto alle ore 18.30 è in programma a Monteluco ‘Lezioni di strada. Letture spaziali’, progetto di Serafino Amato, con la direzione scientifica di Lorenzo Pavolini e la collaborazione di Antonella Manni. L’appuntamento, sul tema del ‘Racconto della Natura’, è in collaborazione con la Pro Loco di Monteluco e vedrà la partecipazione dello stesso Lorenzo Pavolini, vicedirettore della rivista ‘Nuovi Argomenti’.

Venerdì 5 agosto alle ore 20.30 a Palazzo Collicola è organizzata la prima delle due visite guidate legate all’iniziativa ‘Incontri d’arte’, organizzata da Sistema Museo in collaborazione con la Direzione di Palazzo Collicola e il Comune di Spoleto: ‘Segreti tra le righe’, una speciale visita guidata tematica alla Biblioteca “Giovanni Carandente” di Palazzo Collicola volta alla conoscenza del grande patrimonio librario donato dal critico e storico dell’arte a cui è intitolata.

Sabato 6 e domenica 7 dalle ore 18 alle 24 artisti di strada animeranno le vie del centro storico per ‘Spoleto in Piazza’, a cura di La Mama Umbria.

Da sabato 6 a lunedì 15 agosto presso la Casina dell’Ippocatano si terrà la 40a edizione del ‘Ferragosto Spoletino’ organizzata dalla Proloco di Spoleto.

Martedì 9 agosto alle ore 21.30 presso Creative Hub Cantiere Oberdan, si terrà lo spettacolo ‘On the Spectrum’ scritto e interpretato da Blaize e Marybeth Berry e diretto da Tyrie K. Rowell, con musiche e testi di Alex Lefevre. Lo spettacolo, che esplora le emozioni reali e crude degli effetti di una diagnosi del disturbo dello spettro autistico, è in sostituzione dell’iniziativa prevista originariamente per mercoledì 10 ‘Una finestra sul mondo: God’s Fool’.