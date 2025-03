I Pomeriggi del Lirico Sperimentale: mostra costumi di Tita Tegano con Renato Bruson

Giovedì 27 marzo 2025 alle ore 18, il Museo del Tessuto e del Costume di Spoleto ospiterà l’inaugurazione della mostra I costumi della collezione Renato Bruson – Tita Tegano, a cura di Raffaella Clerici e Clelia De Angelis.

Questo quarto appuntamento dei Pomeriggi del Lirico Sperimentale vedrà l’apertura di un’esposizione dedicata ad alcuni tra i più rappresentativi degli oltre 250 costumi storici di scena realizzati dalla celebre costumista e scenografa Tita Tegano. I costumi, donati dal marito Renato Bruson all’archivio storico del Teatro Lirico Sperimentale, testimoniano l’arte e il talento della Tegano, scomparsa nel 2022, che per decenni ha collaborato con i più prestigiosi teatri d’opera italiani. Celebri sono le sue lunghe collaborazioni con il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro dell’Opera di Roma e il Teatro Regio di Parma.

I costumi mostrano una foggia di tessuti preziosamente ed accuratamente lavorati, materiali diversi (come il tulle e il damascato) appaiati e commistionati con una raffinatezza articolata, utilizzo di geometriche ed eleganti gorgiere cinquecentesche, perfette impalcature di gonne in crinolina che restituiscono linee impeccabili, cappelli di dogi veneziani finemente ricamati.

Tra gli altri, saranno in mostra il celeberrimo costume di Simon Boccanegra, realizzato per il San Carlo di Napoli nel 1986; il costume di Rigoletto dello Sferisterio di Macerata nel 1993, quello di Falstaff indossato da Bruson al Teatro Marrucino nel 2006, che lei stessa aveva ideato, confezionato e restituito alle scene dalla sua collezione privata; i costumi di Desdemona e Otello dell’Otello della tournée dei teatri abruzzesi del 2009; ma anche splendidi costumi femminili realizzati dalla Tegano per una Traviata del 2007 sempre nei teatri abruzzesi.

Un viaggio stilistico e musicale che abbraccia un arco temporale ampio e che racconta l’arte del costume d’opera attraverso il gusto elegante e raffinato della Tegano, provvisto di uno speciale eclettismo filologico che sembra concepire il costume come una vera e propria opera d’arte in movimento su tela.

Durante l’inaugurazione, interverranno Renato Bruson (baritono), Raffaella Clerici (Centro Studi “Belli-Argiris” del Teatro Lirico Sperimentale) e Clelia De Angelis (costumista del Teatro Lirico Sperimentale).

La mostra sarà aperta e visitabile fino al 4 maggio, ogni sabato dalle 14.30 alle 16.30.

La rassegna dei Pomeriggi del Lirico Sperimentale proseguirà con altri due appuntamenti: La Stagione Lirica Sperimentale 2025 (Sala Pegasus, 29 maggio 2025 ore 18); Belli e Menotti: un carteggio, un’amicizia, una collaborazione (Biblioteca Comunale “G. Carducci”, 26 giugno 2025 ore 18).

Ingresso libero. Per informazioni: 0743.221645