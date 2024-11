I Pomeriggi del Lirico Sperimentale, giovedì il primo appuntamento

Giovedì 28 novembre 2024 alle ore 18, la Sala Pegasus ospiterà il primo appuntamento dei Pomeriggi del Lirico Sperimentale dal titolo Puccini e Mascagni, due ‘maledetti’ toscani, in occasione del centenario della morte di Giacomo Puccini.

Il documento protagonista dell’incontro sarà una lettera autografa di Pietro Mascagni, scritta all’amico Adriano Belli il 29 novembre 1924 – il giorno della morte del compositore lucchese – in cui Mascagni piange la perdita del caro amico e maestro Giacomo, raccontando alcuni aneddoti che hanno caratterizzato il loro legame. La lettera, esposta per la prima volta al pubblico in originale per l’occasione, fa parte del Carteggio Mascagni-Belli del Fondo Adriano Belli dell’Archivio Storico dello Sperimentale.

Presenteranno il documento, approfondendo la figura di Puccini in relazione all’amicizia con Pietro Mascagni, Stefano Ragni (Docente al Conservatorio Morlacchi e all’Università per Stranieri di Perugia) e Raffaella Clerici (Centro Studi “Belli-Argiris” del Teatro Lirico Sperimentale), intervallati da interventi musicali di Giorgia Costantino (soprano) e Paolo Mascari (tenore). Al pianoforte Stefano Ragni.

I Pomeriggi del Lirico Sperimentale è una rassegna di appuntamenti che si terrà ogni ultimo giovedì del mese – da novembre 2024 a giugno 2025 – per presentare i documenti più significativi del Centro Studi “Belli-Argiris” – Archivio storico del Teatro Lirico Sperimentale, protagonisti di un percorso espositivo e musicale che toccherà i principali luoghi della cultura spoletina. Un progetto itinerante destinato a coloro che da sempre seguono le iniziative dello Sperimentale, alle associazioni cittadine, alle scuole e a tutti gli appassionati di musica e di archivi del territorio.

Seguiranno cinque appuntamenti: L’archivio di Nera Marmora, ‘soave’ soprano dimenticato (Sala Pegasus, 30 gennaio 2025 ore 18); Una lettera di Gaetano Donizetti (Archivio di Stato di Perugia Sez. di Spoleto, 27 febbraio 2025 ore 18); I costumi della collezione Renato Bruson – Titta Tegano (Museo del Tessuto e del Costume, 27 marzo 2025 ore 18); La Stagione Lirica Sperimentale 2025 (Sala Pegasus, 29 maggio 2025 ore 18); Belli e Menotti: un carteggio, un’amicizia, una collaborazione (Biblioteca Comunale “G. Carducci”, 26 giugno 2025 ore 18).

Ingresso libero. Per informazioni: 0743.221645.

* Stefano Ragni, Diplomato al Conservatorio Morlacchi di Perugia in Pianoforte, Canto Corale e Composizione, è tornato dopo anni ad insegnare al suo Conservatorio, oltre che all’Università per Stranieri di Perugia. Da diversi anni cura una rassegna di incontri settimanali dal titolo “La parola musicale” per avvicinare anche i non addetti ai lavori alla musica classica e all’opera.

* Raffaella Clerici si è laureata in Lettere all’Università di Perugia, con una tesi che indagava i natali dell’artista Masolino da Panicale, e si è poi specializzata in Archivistica Paleografia e Diplomatica. Si occupa dell’Archivio Storico del Teatro Lirico Sperimentale dal 2014.

* Giorgia Costantino, sesta classificata – ex aequo al Concorso di canto dello Sperimentale 2024, ha conseguito il diploma di secondo livello in musica vocale da camera con il massimo dei voti, con il soprano Amelia Felle, presso il Conservatorio S. Cecilia di Roma. È stata un’allieva della Scuola dell’Opera di alto perfezionamento per cantanti lirici del Teatro Comunale di Bologna.

* Paolo Mascari, quarto classificato al Concorso dello Sperimentale nel 2023, è laureato in Filosofia presso l’Università “Sapienza” di Roma col massimo dei voti, frequentando contemporaneamente il triennio di canto al Conservatorio “Respighi” di Latina. Attualmente collabora con l’Accademia Musicale Chigiana e l’Orchestra da Camera Canova.