I perché del silenzio sulla cancellazione del punto nascite

SECONDA IPOTESI.

VALE PER TUTTI: DESTRA, SINISTRA CITY FORUM. SONO CONTENTI DEL RISULTATO, DEL “TERZO POLO” OSPEDALIERO, COSÌ COME LO HANNO FATTO INSIEME A TAVOLINO, E INSIEME LO DIFENDONO CON IL SILENZIO.

TERZA IPOTESI.

VALE PER IL CENTRO DESTRA E IL CITY FORUM. HANNO DELLE CARTE NASCOSTE DA GIOCARE (AMICIZIE IN ALTI SCRANNI) E LE VOGLIONO TIRARE FUORI NEL MOMENTO MIGLIORE, POLITICAMENTE PARLANDO, PER INTESTARSI IL MERITO DI UN’EVENTUALE RIAPERTURA.

Comunque sia, torneremo presto a rompere questo silenzio, insieme ai Comitati. Aspettiamo Coletto, quando verrà, se non e’ la solita comunicazione istituzionale bufala, e gli faremo sentire ciò che vogliamo. Andremo a visita dalla Tesei, la dove presiede e sta, per fargli scrivere sotto nostro consiglio la richiesta al Governo di riapertura del Punto nascite come tutta la città e il territorio chiedono perché ne hanno diritto.

Associazione culturale CASA ROSSA