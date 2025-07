I Movimento 5 Stelle di Spoleto e Foligno rispondono al sindaco Zuccarini

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Il sindaco di Foligno Stefano Zuccarini è abituato a intendere la democrazia come partitocrazia, in cui i servizi diventano un premio per chi vince ed è allineato con il vincitore (VUS docet). Forse è per questo che ha preso le parole della Presidente Stefania Proietti per l’ospedale di Spoleto come una minaccia per la città che amministra e il proprio nosocomio.

Lo invitiamo a stare tranquillo: ogni ospedale, nel nuovo Piano Socio-Sanitario Regionale, avrà la propria dignità, a prescindere dal territorio, senza distinzioni tra cittadini di serie A e di serie B.

Come Movimento 5 Stelle accogliamo con favore il metodo di ascolto e programmazione della presidente Proietti, come già avviato a Spoleto per meglio ragionare il ruolo del San Matteo degli infermi nell’intera rete ospedaliera, senza imporre chiusure e spostamenti di reparti a colpi di delibera, come invece eravamo abituati.

Per cui, sindaco Zuccarini, la invitiamo a dormire sonni tranquilli. Finalmente, nessuno sarà lasciato indietro.

Movimento 5 Stelle Foligno

Movimento 5 Stelle Spoleto