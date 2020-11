I militari del 2^ Battaglione Granatieri “Cengio” di Spoleto impegnati nel team delle Drive-through-Difesa

Al via a Terni l’operazione IGEA

Oggi, 2 novembre 2020, anche nella città di Terni, capoluogo dell’omonima provincia in Umbria, inizierà l’Operazione Igea, voluta dal Ministero della Difesa in collaborazione con il Ministero della Salute.

Il Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ha messo a disposizione dei cittadini i Drive Through; strutture mobili per incrementare quotidianamente l’effettuazione dei tamponi. Ciò avverrà a Terni, nei pressi della sede Usl di via Bramante.

Il team delle Drive-through-Difesa (DTD) è composto da 1 medico, 2 infermieri, e da militari del 2^ Battaglione Granatieri “Cengio” di Spoleto che effettuerà il tampone naso -faringeo per la lotta al Covid-19 direttamente dall’auto del cittadino, senza essere costretto a dover scendere dalla macchina.

In tal modo, verrà garantito il corretto svolgimento delle attività e il mantenimento dell’ordine pubblico.

Ancora una volta, l’Esercito Italiano scenderà in campo, per compiere una nuova missione: aiutare e collaborare con il sistema sanitario al fine di fronteggiare il nuovo nemico comune, il Covid-19.

Con questo importante contributo da parte del Ministero della Difesa, l’Esercito Italiano e tutte le forze dell’ordine adempiranno, ancora una volta, i loro doveri di difesa della Patria e salvaguardia della collettività nazionale.