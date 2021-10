“I manoscritti di Benedetto Egio presso la Biblioteca Apostolica vaticana”, la Dott.ssa Carlotta Mazzoncini ha vinto l’assegno di ricerca 2021

Promosso dall’Accademia degli Ottusi, in collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici dell‘Università di Roma Tre e di The Marignoli di Montecorona Foundation

L’Accademia degli Ottusi è orgogliosa di comunicare il risultato finale del concorso per il conferimento dell’Assegno di ricerca 2021, sul seguente tema: Umanisti e cerchie umanistiche a Spoleto. La ricerca, che è rivolta a studiosi italiani e stranieri già in possesso di Laurea magistrale o del Dottorato di ricerca post-universitario, è stata promossa dall’Accademia degli Ottusi, in collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici dell‘Università di Roma Tre e di The Marignoli di Montecorona Foundation.

L’intento dell’Assegno di ricerca è quello di promuovere il lavoro di giovani studiosi in discipline storiche, storico-artistiche, filosofiche, filologiche e letterarie, onde approfondire la conoscenza di personalità dell’umanesimo e del rinascimento legate a Spoleto per nascita, per frequentazioni, per interessi di studio e per presenza negli archivi cittadini, nonché esaminare i rapporti con i centri di potere e i maggiori poli umanistici e artistici e le funzioni, incarichi e produzione delle personalità studiate.

E’ risultata vincitrice la Dott.ssa Carlotta Mazzoncini, con un progetto dal titolo: I manoscritti di Benedetto Egio presso la Biblioteca Apostolica vaticana.

Benedetto Egio, esperto grecista e studioso di antichità, molto celebre nel secolo XVI a Roma e soprattutto alla corte del Cardinale Alessandro Farnese, era di origini spoletine, probabilmente di Eggi. A lui è dedicata la via che porta a piazza Carducci e che fiancheggia il palazzo che fu sua dimora, oggi sede dell’Istituto superiore Sansi-Leonardi-Volta.