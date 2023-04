I Licei di Spoleto protagonisti del progetto “2Wheels PoliTo” in collaborazione con il Politecnico di Torino

Leonardo Moretti del 5B del Liceo Scientifico e Gianmaria Candido del 5E del Liceo Scientifico Scienze Applicate e saranno impegnati per 6 fine settimana nei tracciati teatro del Campionato Italiano: Mugello, Misano, Imola e Vallelunga

I Licei di Spoleto hanno accettato con grande interesse ed entusiasmo la proposta e la sfida che il Team GP Project, che partecipa da anni al campionato mondiale e italiano di motociclismo, ed il Politecnico di Torino hanno proposto.

Il team spoletino che corre con le motociclette progettate, costruite e sviluppate dagli ingegneri del “2WheelsPoliTO”, emanazione del Politecnico torinese, ha voluto coinvolgere in questa esperienza due alunni del Liceo Scientifico di Spoleto offrendo loro una grossa opportunità di crescita e approfondimento pratico e teorico.

L’intendimento è quello di dare la possibilità ai due studenti di entrare a fare parte del team, affiancati ad Ingegneri e laureandi del prestigioso Politecnico di Torino, per svolgere una qualificata esperienza nel mondo delle corse del Campionato Italiano Velocità, massimo campionato nazionale, di grande livello e professionalità. Gli studenti avranno l’opportunità di vivere le fasi organizzative e logistiche, approcciare gli aspetti meccanici, informatici e la telemetria, potranno comprendere le caratteristiche dei nuovi materiali, con particolare attenzione alla chimica ed alla fisica, alla matematica ingegneristica, fino all’approccio psicologico nella gestione delle persone del team e nel mental coaching dei giovani piloti.

Avranno inoltre l’opportunità di entrare a contatto diretto con una delle eccellenze dell’industria italiana e potranno altresì instaurare contatti importanti con le più prestigiose Università e aziende motoristiche e non del nostro Paese.

Inoltre “2WheelsPoliTO” e “ Gpproject”, da questa stagione, effettueranno delle sperimentazioni sui prodotti della Motul, loro sponsor, marchio leader mondiale nel settore degli idrocarburi e dei lubrificanti. Il Politecnico di Torino è una delle istituzioni pubbliche più rinomate a livello nazionale ed internazionale nella formazione, ricerca, trasferimento tecnologico in tutti i settori dell’ architettura e dell’ingegneria. Nel 2021 ha vinto il titolo italiano piloti e quello costruttori nella PreMoto3, con 6 vittorie, 4 secondi posti e 4 terzi posti. Oggi rappresenta uno dei principali costruttori della categoria, con 7 moto al via della competizione in due diversi Team.

I due studenti spoletini che hanno superato le selezioni e che parteciperanno al progetto sono Leonardo Moretti del 5B del Liceo Scientifico e Gianmaria Candido del 5E del Liceo Scientifico Scienze Applicate e saranno impegnati per 6 fine settimana nei tracciati teatro del Campionato Italiano: Mugello, Misano, Imola e Vallelunga e… punteranno ad una nuova conquista del titolo tricolore!

I.I.S. “Sansi Leonardi Volta”