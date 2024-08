Riceviamo e pubblichiamo integralmente :

Dopo pochissimi mesi è gia in atto il passaggio di consegne nella direzione sanitaria del “San Matteo degli Infermi” di Spoleto. Come gruppi di maggioranza in Consiglio Comunale diamo il benvenuto alla Dottoressa Letizia Damiani, augurandole un buon lavoro e confermando la nostra collaborazione e disponibilità se e quando richiesta.

Purtroppo questo repentino cambio ai vertici conferma la situazione in cui vive la nostra realtà ospedaliera e, politicamente, non possiamo rimanere in silenzio.

Come già dichiarato dal nostro primo cittadino “le soluzioni per superare gli attuali problemi ci sono, mancano la volontà e la visione” ma nonostante il nostro operato, fatto di proposte e stimoli, abbiamo ricevuto solo silenzio.

Più volte abbiamo ricordato alla Regione e alla Asl Umbria 2 di come la nostra condizione, che insiste nel cratere del sisma 2016, ci dava l’opportunità di ricevere deroghe sui limiti stabiliti dal D.M. 70 o di indire bandi specifici e convenienti per la ricerca di medici. Non solo non si è mai presa questa direzione, ma si è anzi ricorso a concorsi andati deserti poiché non appetibili per ricercare personale medico specializzato.

In troppe questioni ci ritroviamo ancora nella condizione di precarietà avuta dopo la trasformazione in Ospedale Covid. Un errore che non smetteremo mai di catalogare come gravissimo, cosi come non possiamo tralasciare le false promesse della Presidente Donatella Tesei.

E quando il Sindaco Sisti parla di mancanza di visione la conferma arriva anche dalle ultime mosse della Asl Umbria 2 dove, con l’avviso pubblico del 22/07/2024 (prot. 162767), ci si limita a ricercare medici con prestazione a gettone.

Che la sanità pubblica sia in difficoltà a livello nazionale non lo mettiamo in dubbio, ma il nostro territorio merita maggiore attenzione ed equità di trattamento. La Presidente Tesei, con l’Assessore Coletto e l’intera Giunta, ha dato il colpo di grazia al “San Matteo degli Infermi”.

Per questo crediamo che, senza tanti giri di parole, come è vero che la Regione ha le competenze per la gestione amministrativa e politica a livello sanitario, allora le prossime elezioni regionali saranno fondamentali per cambiare direzione.

Con schiettezza e determinazione, come gruppi di maggioranza a Spoleto, siamo pronti alla campagna elettorale che ci attende e la affronteremo con serietà e la realtà dei fatti, nonostante le rassicurazioni e i post trionfalistici su facebook.

PARTITO DEMOCRATICO SPOLETO

CIVICI UMBRI SPOLETO

MOVIMENTO 5 STELLE SPOLETO

ORA SPOLETO

GRUPPO MISTO