I Gruppi consiliari di maggioranza sull’approvazione della mozione sul riconoscimento dello Stato di Palestina

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Dopo l’esposizione della bandiera palestinese dal palazzo comunale da parte del Sindaco Sisti, l’amministrazione comunale di Spoleto mostra ancora il coraggio che il governo Meloni e la destra italiana non hanno. Infatti, in Consiglio Comunale, è stata approvata una mozione a favore del riconoscimento dello stato di Palestina, a firma della maggioranza. A votarla favorevolmente, oltre a noi gruppi consiliari di maggioranza, sono stati anche Spoleto 2030 e Insieme Per Spoleto.

Come comunità locale, non possiamo stare a guardare l’eccidio continuo di donne, uomini e bambini da parte del criminale Netanyahu. La striscia di Gaza ha una superficie pressappoco pari a quella del comune di Spoleto, ma ogni giorno due milioni di civili subiscono bombardamenti e violenze.

Il riconoscimento dello stato di Palestina da parte della comunità internazionale rappresenta un presupposto fondamentale per garantire a quel popolo tutela e sicurezza.

L’impegno della mozione prevede che Sindaco e Giunta sollecitino il governo italiano proprio a riconoscerlo e a chiedere un immediato cessate il fuoco, oltre alla liberazione incondizionata degli ostaggi da parte di Hamas, così come già hanno fatto tanti altri comuni e la Giunta Regionale Umbra di Stefania Proietti.

Oltre alla mozione, è stato firmato da parte di tutto il Consiglio Comunale, su proposta del gruppo Insieme Per Spoleto, un appello rivolto a tutte le assemblee elettive italiane invitandole a prendere posizione per il riconoscimento della Palestina e richiedere la pace in medio oriente con la soluzione “due popoli, due stati”.

Tutto questo non ha solo un valore simbolico: è la richiesta concreta al Governo di una decisa presa di posizione per la pace, che non può prescindere dal riconoscimento della Palestina.

Abbiamo già aspettato troppo.

PARTITO DEMOCRATICO SPOLETO

CIVICI UMBRI SPOLETO

MOVIMENTO 5 STELLE SPOLETO

ORA SPOLETO