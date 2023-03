I Gruppi consiliari di maggioranza: “Rispetto per la Città”

“Programmiamo insieme le prossime azioni con associazioni, comitati cittadini e politica bipartisan”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

La manifestazione di sabato scorso, organizzata dai gruppi consiliari di maggioranza e che ha visto la presenza del Sindaco, della Giunta Comunale e degli esponenti politici regionali e parlamentari, ha posto ulteriore chiarezza sulla nostra posizione in merito all’ospedale di Spoleto e i servizi territoriali.



Come ribadito dal Sindaco Andrea Sisti non può esistere alcun progetto di Terzo Polo Sanitario senza tutte le funzioni DEA di I livello che il nostro nosocomio richiede. I ritardi della Regione e della ASL Umbria 2 non sono più tollerabili.





A chi critica il comportamento tenuto dall’amministrazione comunale sul tema ricordiamo che siamo stati i primi in Umbria ad organizzare un Consiglio Comunale aperto che ha visto la presenza della Presidente Tesei, dell’Assessore alla Sanità Coletto, dei dirigenti ASL e dei Sindaci di tutto il nostro comprensorio.



Questo in aggiunta a tutto il lavoro istituzionale, con l’approvazione di atti unanimi del Consiglio Comunale, che con senso di responsabilità amministrativa è stato svolto per la tutela dell’ospedale e della sede del distretto territoriale.



Sabato, oltre a ribadire tali aspetti, abbiamo avuto il sostegno delle associazioni e dei comitati cittadini, nonché la presenza di alcuni gruppi consiliari di minoranza.



Per questo, con spirito collaborativo e determinato, nelle prossime ore definiremo insieme a tutti i soggetti sopra citati un incontro per fissare le prossime azioni da perseguire.



Siamo convinti che solo con unità di intenti daremo maggiore forza alle nostre istanze ricordando che i responsabili delle mancanze sui servizi sanitari siedono a Perugia, non a Spoleto



PARTITO DEMOCRATICO SPOLETO

CIVICI X SPOLETO

MOVIMENTO 5 STELLE SPOLETO

ORA SPOLETO