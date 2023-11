I gruppi consiliari di maggioranza: “Piena fiducia nell’amministrazione comunale e nel Sindaco Andrea Sisti”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Come gruppi consiliari di maggioranza esprimiamo soddisfazione per le dichiarazioni del Sindaco Andrea Sisti che conferma la collocazione della sua (e nostra) azione politica nel perimetro dei progressisti e del centrosinistra in generale.

Condividiamo l’approccio con cui il Sindaco ha rimarcato l’unione della nostra coalizione come rafforzata, riconfermando il nostro progetto politico ed amministrativo risultato vincente alle ultime elezioni comunali.

Riteniamo infine esaustive le dichiarazioni di contrarietà, espresse dal primo cittadino, riguardo il Piano Regionale dei Rifiuti approvato nei giorni scorsi.