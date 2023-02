I giovani della Ducato Futsal ospiti della Olimpus Roma

I ragazzi spoletini sono stati accompagnati da Claudio De Moraes, Davide Feliziani e Lucio Stella

Veramente una bella esperienza quella che hanno potuto vivere i ragazzi della Ducato Futsal sabato scorso. Grazie alla fattiva collaborazione con l’Olimpus Roma, compagine che milita nel massimo campionato di futsal, due squadre della società spoletina hanno potuto passare una magnifica giornata di sport presso il bellissimo impianto del PalaOlgiata.

Accompagnati da Claudio De Moraes, Davide Feliziani e Lucio Stella, i ragazzi dell’under 13 e dell’under 15 si sono potuti confrontare sul campo con i pari età della società capitolina in mattinata. Dopo pranzo hanno avuto potuto assistere ad uno spettacolare match di altissima classifica di serie A tra la stessa Olimpus ed il Pescara, vinto dagli abruzzesi con il punteggio di 4-3 ed in cui ha spiccato, ancora una volta, la prestazione del portiere ospite Stefano Mammarella, il numero uno più forte di tutti i tempi in Italia e, forse, anche oltre. Come da suo costume Mammarella, che nel 2006 e nel 2007 ha giocato due volte al PalaRota contro la Maran Spoleto, non si è sottratto alle fotografie con i ragazzi che erano tra gli spettatori.