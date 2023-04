L’annuncio del sindaco nel corso delle celebrazioni per la Festa della Liberazione

Il Comitato per la memoria storica di Spoleto esprime la propria soddisfazione per la decisione dell’Amministrazione comunale di intitolare i Giardini di Piazza Carducci al Partigiano Francesco Spitella ( 1923/2007), come tutta la Spoleto Antifascista e l’Associazione Nazionale Partigiani avevano richiesto.

L’annuncio del Sindaco dal palco di Piazza della Libertà porta a conclusione un percorso iniziato 16 anni fa e che oggi, in un clima in cui forze di governo tentano una riscrittura storica che cercano di mettere sullo stesso piano fascisti e antifascisti, diventa ancora più significativo e rappresenta un passo concreto nella difesa dei principi di uguaglianza e libertà

COMITATO PER LA MEMORIA STORICA DI SPOLETO