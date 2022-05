I fratelli Trappetti alla ribalta al Cosmoprof di Bologna

Gianluca e Simone tengono alto il nome di Spoleto nel settore dell moda per capelli

Hairstylists spoletini alla ribalta al Cosmoprof di Bologna. A far parlare di se è stata la creatività dei fratelli Gianluca e Simone Trappetti, che hanno presentato quattro collezioni ispirate al mondo del cinema e della musica: Hero Collection, Rockstar Collection, Cult Movie Collection e Tv Series Collection, tutte entrate, ormai, sulla più importante passerella internazionale del settore. La sfilata dei due artisti della forbice, nonché figli d’arte, ha proposto acconciature, tagli e colori ispirati ai personaggi “cult” delle quattro collezioni. Gianluca e Simone, unitamente al loro staff composto da Mirella Maddaleni, Silvia Mariottini e Nicole Ministrini, hanno battuto anche il Covid che ha messo fuori causa molti dei modelli a disposizione. Così, a diventare modelli per un giorno sono state persone comuni, che si sono prestate di buon grado a vedere completamente rivoluzionato il loro look. Dopo la performance di un professionista quale Matteo Diodato, che si è esibito con un omaggio a Freddie Mercury, c’è stato quello dedicato a Sade Jennyfer, con la grandissima performance di Sharon Caravani.

E’ quindi toccato a Marta Evangelisti, che ha impersonato Michelle Rodriguez di Fast & Furious, a Marco Segoni con “C’era una volta in America”. Quindi, riflettori su Michelle Frezza, figlia dell’attore Mirko Frezza, che si è esibita insieme a Carlo Buoncristiani, tra i più “gettonati” dai fotografi, nella serie “Vikings”. Infine, spazio alla Hero Collection, con Furio Di Titta, che nella vita di tutti i giorni fa l’impresario edile, ed Emiliano Segoloni. Standing ovation, per chiudere in bellezza, per Michele Santini ed il suo Joker.

Insomma, un successo al di sopra delle più rosee aspettative per il “Caravaggio” della forbice e per suo fratello Gianluca, che tengono alto il nome di Spoleto anche nella moda per capelli.