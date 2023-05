I fedeli dell’archidiocesi di Spoleto-Norcia in pellegrinaggio a Roma

Udienza privata con Papa Francesco e Messa nella Basilica di S. Pietro presieduta dall’arcivescovo Renato Boccardo

Sabato 20 maggio p.v. l’arcivescovo di Spoleto-Norcia mons. Renato Boccardo guiderà il pellegrinaggio diocesano a Roma in occasione dell’825° anniversario della dedicazione della Basilica Cattedrale di Spoleto. Parteciperanno 1571 pellegrini. Di questi: 1260 andranno con un treno charter che partirà dalla stazione di Spoleto e terminerà la corsa in quella di S. Pietro-Vaticano; 270 con gli autobus; 41 in autonomia.

Il programma della giornata prevede: alle ore 11.00 udienza privata con il Santo Padre Francesco nell’aula “Paolo VI”; preghiera dell’Angelus Domini alla Grotta di Lourdes dei Giardini Vaticani con il card. Angelo Comastri, Arciprete emerito della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano; alle 15.30 Celebrazione Eucaristica all’Altare della Cattedra della Basilica di S. Pietro presieduta dall’arcivescovo Renato Boccardo; rientro in Umbria.

Il dono al Papa. L’Arcivescovo, a nome dei partecipanti al pellegrinaggio e di tutti i fedeli della Chiesa di Spoleto-Norcia, donerà a Papa Francesco una riproduzione della Santissima Icone venerata nella Cattedrale di Spoleto.