I^ Edizione Concorso Nazionale di Poesia “Storie e magie del Carnevale”. Premiati i finalisti dei cento poeti che hanno partecipato

di Mariolina Savino

L’evento si è concluso ieri sabato primo marzo, presso l’ex Cinema in voga negli anni ’70, oggi Sala della Comunità “Don Luciano Raponi” di Sant’Eraclio

con inizio alle ore 16,30.

Organizzato dall’Associazione LiberAmente, FulgineaMente, Carnevale di Sant’ Eraclio e in collaborazione con l’Unità Pastorale Sant’Eraclio – Cancellara e la Comunanza Agraria di Sant’Eraclio, questa iniziativa rientra tra le attività collaterali della 62^ edizione del Carnevale dei Ragazzi . Il concorso ha ricevuto il patrocinio del Comune di Foligno, della Giunta regionale dell’Umbria, dell’Assemblea Legislativa regionale e dell’Enciclopedia poetica Wikipoesia.

Nella sezione Adulti, la poesia “Il Carnevale di Venezia”, opera di Aldo Ronchin originario di Treviso , ha ottenuto il primo posto. Subito dopo, in seconda posizione: “Il Carnevale tra le Stelle” scritta da Antonio Rauso di Pistoia. Il terzo gradino del podio spetta a: “Pierrot” della bolognese Roberta Lipparini.

Per quanto riguarda la sezione dedicata al dialetto, il primo premio è andato a “Malarse de Alegria” composto da Alma Masè di Trieste.

Subito dopo si classifica “La masckarate” della pugliese Santa Vetturi di Bari.

Terza: Teresa Blasi di Matera, autrice di “Sopplk a Sand’Andun Abbat”.

Tra i giovani partecipanti, il riconoscimento speciale è stato assegnato a Diego Todone di Udine.

Numerose menzioni speciali sono state conferite durante la serata. Per la categoria Adulti, i nomi segnalati sono stati Calogero La Rocca (Agrigento), Maria Grazia Pontani, Flavia Scebba (Perugia) e Roberto Rostin (Padova), Monica Schiaffini (Genova) e Marisa Valloscuro (Ancona). Nella sezione dialetto, le menzioni sono andate a Adriano Benedetti, Claudio Bianchini, Giorgia Romagnoli (Perugia), Franco Bonatti (Brescia), Calogero La Rocca (Agrigento) e Alma Masè (Trieste).

La giuria, composta da esperti del settore come Grazia Antonelli, Franco Bosi, Sabrina Gambacurta, Anna Maria Guidi, Silvia Lombardi, Linda Lucidi, Michela Mattiuzzo, Maria Natale, Eusilia Paci, Luana Puccia, Morena Sabatini, Ornella Spagnulo, Luciana Speroni e Mariolina Altamura Savino ha dimostrato grande competenza nel valutare le opere presentate.

Durante la cerimonia, le Maschere Umbre della Commedia dell’Arte hanno esposto al pubblico le varie attività svolte durante le loro performance teatrali. Domenica 2 marzo , alle ore 15, si terrà l’ultimo atto del Carnevale dei Ragazzi 2025. Le sei gigantesche allegorie, tra cui “Dall’Oriente col trattore”, “Non aprite quel cancello”, “La mia grossa grassa sanità pubblica”, “I Pirati”, “Willy Wonka e la Fabbrica del Divertimento” e “Intelligenza Artificiale”, insieme ai gruppi mascherati, sfileranno per l’ultima volta nel centro storico di Sant’Eraclio.

In occasione della terza valutazione della giuria, verrà assegnato il premio “Alfio Pace”. Alle ore 19,30, all’imbrunire, lo spettacolo culminerà con la “Gabbia di Fuoco”, un evento pirotecnico di grande impatto visivo.

Negli ultimi giorni del carnevale, l’Osteria del Carnevale situata in via Gentile da Foligno continua ad accogliere numerosi visitatori. Lo chef Alberto Alessi propone una selezione di piatti tipici, accompagnati dalla dedizione dei volontari che rendono questo luogo enogastronomico un punto di riferimento fondamentale per la manifestazione.

L’iniziativa rappresenta un tributo alla creatività letteraria e alla tradizione locale, integrando arte, cultura e festività in un’unica celebrazione.