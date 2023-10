La nota stampa del City Forum

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Punto Nascita, Pediatria (non un pediatra mezza giornata), Cardiologia (non un cardiologo), Chirurgia sia programmata che d’urgenza, Medicina generale e urgente, Traumatologia (non solo Ortopedia protesica), Urologia, Rianimazione e Pronto Soccorso collegati ai Reparti: questi i Reparti essenziali ad un DEA e, per quanto ci riguarda, il minimo non negoziabile per il futuro del nostro Ospedale. Non è neanche concepibile un Terzo Polo Foligno-Spoleto che si traduca nel progetto di accorpamento di uno svuotato “San Matteo” al “San Giovanni” di Foligno sotto unico “codice ospedaliero”. I quasi duemila a manifestare per le vie di Spoleto hanno dato ulteriore legittimazione democratica alle richieste del City Forum, che è oggi vera rappresentanza cittadina, fuori dagli equivoci e interessi personali che impediscono alla classe politica locale di fare con decisione e trasparenza il proprio dovere a tutela della nostra sanità ospedaliera.

I drammi che si stanno ripetendo non ammettono più ritardi né complicità. L’Amministrazione Comunale, che deve esigere la revoca del progetto Terzo Polo e la riapertura del tavolo politico di concertazione da parte della Regione, sa – tanto più dopo la perentoria manifestazione – che il City Forum delle associazioni non riconoscerà alcun compromesso al ribasso prodotto da confronti cui non sarà stato chiamato a partecipare con propri rappresentanti.

Nella foto: il portavoce del City Forum, Leonello Spitella