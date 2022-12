I doni della Polizia di Stato per gli ospiti della Casa Oami

L’iniziativa fortemente voluta dal Questore di Perugia, Giuseppe Bellassai

In questi giorni di festa che ci separano dal Natale, i poliziotti della Questura di Perugia non si sono dimenticati di chi vive situazioni di difficoltà. Come è accaduto martedì sera a Spoleto dove la dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza, Antonella Fuga Paglialunga insieme agli agenti della Polizia di Stato che operano nella città, hanno fatto una visita a sorpresa agli ospiti della casa “Opera Assistenza Malati Impediti”.

Una visita carica di tanti sorrisi e doni, per mostrare vicinanza e attenzione a una struttura che promuove e svolge attività creative e di stimolo per gli ospiti con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali.

Particolarmente emozionata è stata la referente della Casa Famiglia, Egidia Patito che ha espresso il suo apprezzamento per l’iniziativa fortemente voluta dal Questore di Perugia, Giuseppe Bellassai.

Presenti all’incontro anche il Presidente del Teatro Lirico Sperimentale, Battistina Vargiu, le educatrici e la Banda Musicale della Città di Spoleto che ha allietato i presenti con alcuni brani natalizi.

Dopo lo scambio di doni, tra i sorrisi e lo sguardo emozionato dei poliziotti, non è mancato il racconto di alcune avventure quotidiane degli operatori del Commissariato di Spoleto sempre pronti a garantire il rispetto delle regole e a combattere le ingiustizie.