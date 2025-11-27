I Dialoghi dell’Essere a Palazzo Due Mondi, ingresso gratuto

Si svolgeranno questo week-end presso Palazzo Due Mondi a Spoleto “i Dialoghi dell’Essere”, evento promosso e organizzato dalla Fondazione Amen di Spoleto.

Testamento biologico, fine vita, mitologia dell’essere, costellazioni familiari, temi delicati e che spingono l’uomo a porsi delle domande importanti sulla propria esistenza.

“Questa serie di incontri nasce all’interno della mia esperienza professionale, in quanto la realta’ del ‘fine vita’ e’ sempre associata ad un rapporto di spiritualita’ condivisa che ci provoca a riflettere sul valore della vita in quanto dono prezioso. Che esista un qualcosa che chiamiamo Anima, o Spirito, o Essere, o energia vitale e’ un concetto radicato e condiviso anche se, quasi sempre, viene associato alla fede, quindi e’ piuttosto difficile dargli una parvenza di logica razionale. Di fatto, l’essere umano e’ connesso alla vita proprio in virtu’ della spiritualita’, cioe’ un qualcosa che lo alimenta e lo sostiene ma che non e’ percepibile dai 5 sensi, dal momento che la spiritualita’ non ha sapore, ne’ odore o consistenza. Pero’ appare in tutta la sua sostanza proprio nel momento del fine vita, cioe’ quando cio’ che di concreto rimane e’ la materialita’ di un corpo statico, freddo senza la sua vitalita’.

Oggi parliamo sempre piu’ di tecnologia e di I.A. e sempre meno di spiritualita’, da qui nasce la motivazione di questi incontri dove vedremo i diversi aspetti di una stessa realta’ che ci provoca a riflettere su quanto riteniamo essere importante per noi la consapevolezza di essere ‘creature spirituali’.” Queste le parole del Presidente, Stefano Andreini.

Il Calendario è davvero ricco come segue:

Sabato 29 novembre – ore 16:00 “Ali d’angelo” – il romanzo che esplora l’animo umano Relatore: Massimo Benenato “mio padre Franco Franchi” “Costellazioni Familiari” – dialogo aperto con Chanda

Domenica 30 novembre – ore 10:30 “Sono, ero, sarò: presenza, memoria e ritualità oggi” Relatrice: Maria Angela Gelati

Domenica 30 novembre – ore 16:00 “Dal mito di Caronte alla nuova Spiritualità: riti e simbologia” Relatrice: Maria Rutilia Coccetta Accompagnamento musicale: Gabriele Francioli – clarinetto e sax

Domenica 14 dicembre – ore 10:30 “Fine vita, eutanasia e testamento biologico” Relatori: • Andrea Martinelli – Associazione Luca Coscioni • Vittoria Scattone – Notaio