I Crooel Monroe in concerto al Rock’n’Roll Club di Milano

Il gruppo di Spoleto suonerà “nella casa del rock milanese” giovedì 14 marzo. Il messaggio del sindaco Sisti

I Crooel Monroe suoneranno al Rock’n’Roll club di Milano. Il concerto, che vedrà impegnati i giovani artisti spoletini in quella che viene considerata “la casa del rock milanese, […] punto di ritrovo per rockettari, appassionati del genere e addetti al settore“, è in programma giovedì 14 marzo.

Intervistati nelle scorse settimane dal giornalista Rai Lorenzo Materazzini per la trasmissione “Parliamo di… musica” del Tgr Umbria (https://shorturl.at/oFHT5), i Crooel Monroe – Jan Alleva (chitarra e voce), Pietro Bencivenni (batteria e percussioni), Giacomo Bartolucci (chitarra), Andrea “Dre” Grallinu (basso) e Martino Mariani (chitarra e voce) – negli ultimi mesi hanno riscosso un grande successo suonando brani inediti, disponibili su Spotify, che sono una combinazione perfetta di grunge, punk, rock e blues.

Un gruppo di amici con anni di studi musicali alle spalle, che hanno dato vita ad un amalgama originale e ben riuscito, fatto di conoscenze e percorsi musicali in origine diversi. A maggio 2023 sono stati ricevuti a Palazzo comunale dal sindaco Andrea Sisti e dagli assessori Luigina Renzi, Agnese Protasi e Giovanni Angelini Paroli, che si sono congratulati per la tenacia e l’impegno con cui portano avanti la loro passione musicale.

Il concerto a Milano sarà un altro passaggio, importante e meraviglioso, nel loro percorso di crescita musicale ed artistica.

“Facciamo un grande in bocca al lupo ai Crooel Monroe – sono state le parole del sindaco Andrea Sisti – Hanno carattere, passione, sono molto giovani e vivono con entusiasmo questa avventura. Gli ingredienti ci sono tutti per tradurre al meglio questa opportunità che sono stati capaci di costruirsi. Andranno in una piazza importante, come quella milanese, e potranno divertirsi mettendosi alla prova. Sono momenti di vita che vanno vissuti intensamente. La città di Spoleto è con voi“.