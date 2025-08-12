​Arrivano i concerti di agosto dell’associazione culturale L’Orfeo. Due gli appuntamenti in programma nei prossimi giorni.

Il primo è di tre giovani concertisti spoletini, Matteo Costanzi all’oboe, Alessio Costanzi al fagotto e Sofia Proietti al pianoforte che si esibiranno nella chiesa di Sant’Agata presso il Museo Archeologico il 14 agosto alle ore 17.30.

Si tratta di un concerto molto particolare che vede insieme due strumenti a fiato, l’oboe e il fagotto appunto, che dialogheranno con il piano eseguendo tre trii. Di Beethoven (1770-1827) verrà eseguito il trio in Si♭ maggiore Op.11“Gassenhauer” mentre della compositrice francese Clémence de Grandval (1828-1907) il trio de salon. Concluderà il concerto uno dei capolavori della musica da camera del XX secolo per strumenti a fiato: il trio, FP 43 di Francis Poulenc (1899 – 1963).

Il secondo concerto, che si terrà sempre nella Chiesa di Sant’Agata domenica 17 agosto alle ore 17.30 vedrà protagonisti il clarinettista Fabio Battistelli e la pianista spoletina Simona Granelli. Oltre alla sonata per clarinetto e piano di Francis Poulenc, di Schumann verranno eseguite tre romanze e i Phantasiestucke. Concluderà il concerto la sonatina del 1951 di Malcom Arnold con un furioso finale virtuoso ed impegnativo.

Per settembre l’Associazione Orfeo ha in programma altri due appuntamenti. La famosa “Sonata a Kreutzer” per violino e pianoforte di Beethoven verrà eseguita da Sayako Obori al violino e Maria Ponomarova al piano e la terza Lezione-Concerto con la pianista Laura Magnani che avrà come protagonista il musicista romantico Mendelssohn.