I concerti dell’associazione

Domenica 15 maggio 2022 ORE 11,30, Sala Pegasus



In prima assoluta verranno eseguite due composizioni di musicisti italiani contemporanei: una per violoncello solo, del M° Paolo Rotili, Presidente di Nuova Consonanza e docente al Conservatorio di Latina; l’altra per violoncello e pianoforte del M° Paolo Andriotti, per anni Primo Violoncello dell’Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele di Messina e ora docente al Conservatorio Umberto Giordano di Foggia.

Accanto a questa importante novità musicale, sono in programma brani di Hindemith (3

Leichte Stücke), Webern (Tre Piccoli Pezzi e la Sonata per violoncello e pianoforte), Debussy (Sonata per violoncello e pianoforte), Stravinsky (Suite italienne).

Un programma complesso e stimolante perché, accanto a musiche dei Maestri del ‘900 che hanno contribuito al rinnovamento del linguaggio musicale, ponendo le basi della musica moderna, sarà possibile ascoltare le musiche di due Maestri contemporanei, che pur su strade e concezioni diverse ne hanno proseguito il percorso.

Il concerto è organizzato dall’Associazione Officina d’Arte e Tessuti di Spoleto, che si affianca all’omonima galleria di Via Plinio il Giovane e ne eredita l’attività in campo musicale. Quello del 15 maggio è il secondo della serie che, iniziata lo scorso 10 aprile con un focus sul Novecento italiano, proseguirà fino al dicembre 2023, in coincidenza della 3a Biennale di Fiber Art.

Gli interpreti sono: Paolo Andriotti al violoncello, Lucia Sorci al pianoforte. La cura è di Pierfrancesco e Fabio Caprio.



SCHEDA TECNICA

Organizzazione: Associazione Officina d’Arte e Tessuti – Spoleto

A cura di Pierfrancesco Caprio e Fabio Caprio Dove: Sala Pegasus, Piazza G. Bovio

Orario: ore 11,30

Biglietti: 5€ come donazione all’associazione

I compositori: P. Andriotti, C. Debussy, P. Hindemith, P. Rotili, I. F. Stravinsky A.

Webern,

Gli interpreti: Paolo Andriotti, Violoncello /// Lucia Sorci, Pianoforte.