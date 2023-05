I comitati per la sanità pubblica in piazza a Perugia

Casa Rossa: “Abbiamo portato la voce di Spoleto che non molla, forte, la voce di un popolo che rivuole ciò che gli è stato portato via”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Il grido di dolore, il bisogno di cura, i territori feriti a morte nel loro diritto alla salute, Spoleto, la Valnerina, la media valle del Tevere, del Trasimeno, si sono riversati in Piazza Italia a Perugia, davanti al Palazzo del Potere regionale dove siedono gran parte dei responsabili della devastazione della sanità pubblica in Umbria.

Abbiamo portato la voce di Spoleto che non molla, forte, la voce di un popolo che rivuole ciò che gli è stato portato via. Dal Punto nascita all’emergenza. Se qualcuno pensa di poter fermare il mare della protesta restituendoci qualche cosa e privandoci di tutto il resto, ha fatto male i suoi conti.

Rivogliamo tutto quello che c’era prima che che la Tesei la Lega e Fratelli d’Italia ci chiudessero l’ospedale il 22 ottobre 2020. Per questo saremo ancora in Piazza a Spoleto e a Perugia e se sarà necessario la prossima volta non ci accontenteremo di rimanere davanti a quel palazzo ma vi entreremo dentro.

CASA ROSSA