I chiarimenti dell’amministrazione comunale sugli interventi di sicurezza urbana

In riferimento agli articoli pubblicati oggi, lunedì 27 maggio, relativamente al sistema di videosorveglianza e al potenziamento dell’organico della Polizia Locale, l’amministrazione comunale ritiene doveroso precisare due aspetti.

Innanzitutto l’intervento per l’ampliamento, il completamento ed il restyling delle telecamere della videosorveglianza, che inizierà nel mese di luglio per concludersi entro ottobre di quest’anno, prevede un potenziamento dell’attuale impianto, con 43 nuove telecamere fisse e Speed Dome rispetto alle 31 attuali.

Questo significa che il progetto, il cui costo è di circa € 400.000,00, non solo prevede, come già comunicato nelle scorse settimane, il potenziamento del sistema sia in piazza della Genga che in via di Visiale, ma anche in piazza della Vittoria, palazzo Comunale, in piazza della Libertà e in un’area molto estesa del centro storico: via Aurelio Saffi, piazza Garibaldi, corso Garibaldi, via Nuova, vicolo dei Tintori, via Macello Vecchio, via Porta Fuga, vicolo dei Focaroli, via dei Fornari, largo Oberdan, via delle Murelle, piazza del Mercato, piazza della Libertà, corso Mazzini, largo Ferrer, Ponte delle Torri e piazza della Vittoria.

A questo si aggiunge l’intervento già effettuato in piazza Anzano Natali al parcheggio Posterna, dove sono state installate dieci nuove telecamere che verranno attivate a breve.

Per quanto riguarda la Polizia Locale, l’amministrazione comunale fa presente che dalla fine del 2021 gli agenti assunti in pianta organica nell’Ente hanno permesso di realizzare un turn over del 100%, ossia di mantenere inalterato il numero totale sostituendo tutto il personale andato in pensione (a riguardo si ricorda che è stata esaurita la graduatoria relativa al precedente concorso per la Polizia Locale).

Altro aspetto riguarda il nuovo piano delle assunzioni, rispetto al quale l’amministrazione comunale ha definito il fabbisogno per il triennio 2024-2026, prevedendo altri due concorsi per l’assunzione di nuovi agenti.