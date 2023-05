I Carabinieri incontrano i giovani studenti di Spoleto

Presente il Capitano Messore

Durante il mese aprile e maggio – si legge in una nota stampa del Comando Provinciale – Carabinieri di Spoleto hanno effettuato numerosi incontri con giovani studenti del 1° Circolo di Spoleto dando ampio respiro all’iniziativa consolidata di diffusione della cultura della legalità partendo proprio dai piccoli studenti compresi tra i 6 e i 10 anni per garantire una futura società improntata sul contrasto di ogni forma di criminalità a tutela della collettività.

Gli incontri decisamente proficui hanno consentito ai militari l’occasione di poter incontrare circa 300 bambini complessivamente affrontando tematiche di varia natura con particolare attenzione al mondo dei social e il contrasto di ogni forma di illegalità a partire da fenomeni di bullismo e cyberbullismo, quali tematiche molto vicine al mondo degli junior.

L’entusiasmo e le curiosità dei più piccoli hanno caratterizzato gli incontri creando massima empatia tra i carabinieri e i bambini che addirittura in un’aula si sono spinti ad un abbraccio verso il Comandante della Compagnia Carabinieri di Spoleto, Cap. MESSORE Teresa, che madre di due bambini si è immedesimata non solo nella qualità di rappresentante delle forze dell’ordine ma anche nella veste di genitore con l’indispensabile necessità di imprimere nei bambini valori sociali improntati al rispetto e alla legalità per una società migliore.

I bambini hanno consegnato ai militari un bellissimo disegno ove hanno riprodotto i volti di Falcone e Borsellino, icone di legalità, affidando ai Carabinieri il ruolo di “supereroi” per gli arresti compiuti quotidianamente a tutela di tutti.