I bikers del 2010 Gravity Team alla prima tappa della Toscano Enduro Series

Ottimo l’esordio di Paolo Quondam e Alessandro Pagliacci

Domenica 3 aprile ha preso il via uno degli appuntamenti più attesi nel mondo delle discipline gravity della MTB: il Toscano Enduro Series e ritornato alla grande.

La prima tappa si è svolta a Castiglione delle Pescaia sulla costa maremmana e con gli oltre è 650 riders al cancelletto di partenza è stato stabilito stabilisce un nuovo record di iscritti.

La cura dell’organizzazione, la bellezza dei tracciati e la lunga attesa per la forzata sosta degli anni passati, hanno richiamato i migliori bikers provenienti da tutta italia ed anche dall’estero.

La gara si è dimostrata subito molto combattuta con i migliori bikers che si sono alternati al comando nelle 4 prove speciali mantenendo i distacchi reciproci in meno di tre secondi, sostenuti dalla calorosa presenza di un nutrito pubblico, specialmente nella spettacolare prova cittadina ‘downtown’ che si è corsa all’interno del Castello di Castiglione.

Conclude sul gradino più alto del podio Tommaso Calonaci (TSI Pistoia) che ha preceduto il campione Italiano Mirco Vendemmia (Abetone Cannondale) e Erwin Ronzon (Team Ridin Two).

Significativa la presenza femminile, la spunta su tutte Gloria Scarsi (Romagna Ebike) dopo un avvincente duello con Nadine Ellecosta (Abetone Cannondale) e Irene Savelli (Young Riderz Pistoia).

I colori del 2010 Gravity Team sono stati difesi dai bikers spoletini Paolo Quondam, alla prima esperienza agonistica, che termina con un brillante 6′ posto di categoria EB3 (ed un 2′ posto ottenuto nella PS4) e Alessandro Pagliacci, attardato per una scivolata in uno dei tratti più veloci e insidiosi, che chiude in 15′ posizione nella agguerrita categoria EB1.

Il prossimo appuntamento del Toscano Enduro Series si svolgerà il 25 Aprile sui sentieri dell’alta valle dell’Ombrone.