“I 5 milioni del Ministero dell’Interno non chiesti dalla giunta de Augustinis, sono l’ennesima occasione persa”

Il comunicato stampa dei consiglieri Profili, Frascarelli e Settimi

Se c’è un primato della giunta de Augustinis, è quello di NON essere (quasi mai) riusciti a prendere i finanziamenti!

Sembra essere l’inizio di una storia: ”C’era una volta un Bando del Ministero dell’Interno dove con una domanda scritta, i Comuni potevano far richiesta di finanziamenti pubblici per un totale di un miliardo e ottocento milioni circa. Anche il comune di Spoleto avrebbe potuto partecipare, non essendo stata esclusa tale possibilità, così come gli altri Comuni hanno fatto. Ma quando, a fine febbraio 2021 è stato pubblicato il decreto di assegnazione delle risorse e guardando gli allegati pubblicati, si è scoperto che il Comune di Spoleto non risultava neppure tra i richiedenti, è stata grande la meraviglia e si è pensato che ci fosse un errore”.

La storiella però purtroppo non ha il lieto fine sperato .

NON C’E NESSUN ERRORE.

La TRISTE REALTA’ è che la giunta de Augustinis NON ha partecipato al bando che scadeva il 15 settembre 2020.

Che strano tutto ciò. Come mai, un Sindaco così attento ai bisogni dei suoi cittadini, che di più lavora fino a tarda notte, ha avuto questa dimenticanza.

Certo è che questa disattenzione ha fatto perdere la possibilità di accedere a circa 5 milioni di euro, per interventi di messa in sicurezza del territorio, per interventi sulle strade, per interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza agli edifici scolastici e altre strutture di proprietà dell’ente, incluso il miglioramento sismico, l’adeguamento impiantistico, l’abbattimento delle barriere architettoniche etc etc. Tutte necessità impellenti per la nostra città ma, ribadiamo, la giunta de Augustinis NON ha partecipato nemmeno al bando.

Vogliamo definirlo un fallimento, o altro?

Tutto questo si aggiunge, al NON essere riusciti a prendere un euro di fondi dal Bando del MIUR per le scuole, NON essere riusciti a prendere quelli per il bando sport e periferie, quelli molto più importanti dell’ANAS per le strade in nessuno degli stralci dal 3^ al 6^ dove, anche in quel caso, NON è stata neanche presentata la domanda!

La questione diventa ancora più fastidiosa, quando ci si accorge che gli altri Comuni limitrofi, amministrati da SINDACI, ci sono. Troviamo tutti i comuni della Valnerina ed a seguire tutti gli altri, con numero di abitanti più significativo, fino a Narni, Orvieto, Umbertide, Città di Castello, Foligno, Terni…… mentre il nostro “Sindaco” NON partecipa ai bandi:

Il Sindaco de Augustinis chiede finanziamenti per telefono o, al limite, scrivendo qualche lettera.

Stranamente però i soldi non arrivano, chissà come mai?

Piuttosto, qualcuno sa’ che fine hanno fatto i soldi annunciati dal Sindaco, probabilmente chiesti con una lettera al ministro Azzolina, per la scuola di Beroide? Ci pare fossero 400 mila euro; le solite chiacchiere….??? Nei documenti contabili non c’è traccia, ovviamente come è giusto che sia.

In effetti sembra quasi di essere su “scherzi a parte”, specialmente quando si leggono le parole “trionfanti” del Sindaco de Augustinis e dei suoi assessori, che annunciano gli oltre 50 milioni del piano triennale delle opere pubbliche.

E ci domandiamo: forse non avranno capito che il 50% di quelle opere non sono finanziate, e se non partecipi ai bandi non saranno mai finanziate?

Non hanno nemmeno capito che la maggior parte di quelle finanziate, lo sono con i fondi del terremoto, lasciati in eredità dalla tanto “incapace” amministrazione Cardarelli? Ma di cosa si compiacciono?

Ci domandiamo: non gli è chiaro come funziona il bilancio, o ci considerano degli stupidi? Sembrerebbe piu’ attendibile la seconda ipotesi data la supponenza.

Si vantano di opere che, lo ribadiamo, per buona parte ad oggi non sono finanziate; che verranno realizzate nel triennio 2021-23, con gli interventi concentrati negli anni 2022 e 2023.

Ribadiamo non sanno o ci prendono per stupidi? visto che a novembre 2020, hanno approvato il bilancio di previsione 2020-2022 e quelle stesse opere, ricordiamo per l’ennesima volta la maggior parte non finanziate, erano state previste per l’anno 2021? Quindi di cosa si vantano? di averle ritardate di due anni? .

La verità è che lo spostamento da un anno ad un altro delle varie opere è dovuto al solo fatto che per l’anno in corso possono essere messe a bilancio solo le spese con copertura finanziaria e che queste vengono spostate di anno in anno perché impossibili da realizzare o anche solo iniziare.

Possono scrivere anche che nel 2022 investiremo 100 milioni di euro per un nuovo stadio, un palazzetto, 5 scuole nuove, tanto poi li rimandano a data da destinarsi! I sogni non costano nulla, soprattutto in questo momento dove si cerca di far vedere alla città una pro attività della giunta che non esiste. Questo non sarebbe riprovevole se nella realtà si cercasse di ottenere i finanziamenti delle opere sperate e se fattivamente si partecipasse ai bandi per finanziarle. I 5 milioni del Ministero dell’Interno non chiesti dalla giunta de Augustinis, sono l’ennesima occasione persa.

La TRISTE realtà è che questa Giunta non ha una visione della città; è autoreferenziale; con i componenti aggrappati alle poltrone, che cercano in tutti i modi di esporre “ad arte” la verità scomoda contenuta negli atti che loro stessi hanno approvato.

Ora aspettiamoci qualche altro colpo di scena, qualche altro comunicato ad effetto e poi chissà cos’ altro prima del giorno della discussione della mozione di sfiducia ???!!!!

Gianmarco Profili

Ilaria Frascarelli

Roberto Settimi