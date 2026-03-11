I 105 anni di Olga De Santis

Avevamo lasciato la signora Olga De Santis, centenaria da qualche ora, nel 2021, in piena crisi Covid, qualche giorno prima che, con le sue gambe, si recasse a fare la prima dose di vaccino; ora sono passati cinque anni e una delle nonne di Spoleto può festeggiare alla grande e senza angosce le sue 105 primavere; veramente un numero che incute timore, se non altro riflettendo su quanta acqua è passata sotto i ponti e quante storie può raccontare la signora Olga. La sua famiglia ha voluto festeggiarla in un tipico ristorante di San Giovanni di Baiano, non lontano dalla sua abitazione sita in Marciano di Baiano. Anche l’amministrazione comunale ha voluto sottolineare la sua presenza in un momento così significativo, presenziando con il vice-sindaco Danilo Chiodetti e l’assessore Letizia Pesci (nella foto).

Ancora tantissimi auguri, Olga!