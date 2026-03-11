I 105 anni di Olga De Santis

  • Redazione
  • Marzo 11, 2026
  • Attualità
  • Letto 100

    • Avevamo lasciato la signora Olga De Santis, centenaria da qualche ora, nel 2021, in piena crisi Covid, qualche giorno prima che, con le sue gambe, si recasse a fare la prima dose di vaccino; ora sono passati cinque anni e una delle nonne di Spoleto può festeggiare alla grande e senza angosce le sue 105 primavere; veramente un numero che incute timore, se non altro riflettendo su quanta acqua è passata sotto i ponti e quante storie può raccontare la signora Olga. La sua famiglia ha voluto festeggiarla in un tipico ristorante di San Giovanni di Baiano, non lontano dalla sua abitazione sita in Marciano di Baiano. Anche l’amministrazione comunale ha voluto sottolineare la sua presenza in un momento così significativo, presenziando con il vice-sindaco Danilo Chiodetti e l’assessore Letizia Pesci (nella foto). 

    Ancora tantissimi auguri, Olga! 

    Share

    Articolo precedente

    Lavori Palazzetto dello Sport: i chiarimenti dell’amministrazione comunale

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Carlo 2026-02-26 18:03:19
    Vedi che le raccomandazioni servono? E poi, come si fa a dire di no a monsignore? Invece, per il progetto.....
    Mario 2026-02-26 11:49:34
    Bell'articolo!
    Zipp 2026-02-22 13:38:35
    A proposito speriamo che questa "fortuna" ci assista in caso di crollo del fabbricato da anni pericolante in Via Santa.....
    Zipp 2026-02-22 13:35:30
    A proposito speriamo che questa stessa fortuna assista i passanti in caso di crollo dell'edificio pericolante in Via Santa Caterina.....
    Aurelio Fabiani 2026-02-19 16:49:23
    SULL' INCONTRO PARTECIPATIVO DI IERI DELLA CGIL PROVINCIALE SULLA SANITÀ PUBBLICA IN UMBRIA Un incontro utile quello di ieri promosso.....