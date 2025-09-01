I 100 anni di Genuina Petrini: l’Amministrazione comunale si unisce al coro degli auguri

  • Settembre 1, 2025
  • Attualità
    • Alla cara Genuina per il suo 100° compleanno con l’augurio e l’affetto di tutta la comunità”. Con queste parole il Sindaco di Spoleto Andrea Sisti, accompagnato dagli Assessori Letizia Pesci e Federico Cesaretti, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità, hanno voluto portare un saluto a Genuina Petrini nel giorno del suo compleanno.

     

     

    Nata il 31 agosto 1925 a San Brizio e vissuta sempre nella frazione spoletina, la signora Genuina ha aiutato la sua famiglia nel lavoro dei campi e accudendo gli animali con passione e dedizione. Sposata con Olderico Zampolini nel 1947, dopo due anni di fidanzamento, ha dato alla luce tre figlie, Iva, Rosanna e Patrizia, da cui ha avuto 6 nipoti e 8 pronipoti.

