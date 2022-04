“H-Open Week Salute della Donna”, le iniziative promosse dall’ospedale Bollino Rosa di Spoleto

Settimana 20-26 aprile 2022



La Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, dal 2007 attribuisce i Bollini Rosa agli Ospedali che ergano servizio dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili. Il network Bollini Rosa è composto da 354 ospedali dislocati sul territorio nazionale. Con i Bollini Rosa, la Fondazione conferma l’impegno nel promuovere, anche all’interno degli ospedali, un approccio “di genere” nella definizione e nella programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini.





In occasione della settima edizione della “Giornata della salute della donna” che ricorre il 22 aprile, la Fondazione Onda dedica la settimana dal 20 al 26 aprile alle donne con l’obiettivo anche questa volta di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile.







Attraverso gli ospedali con i Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa, tra cui l’Ospedale di Spoleto, saranno offerti gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi (in presenza e a distanza) nelle aree specialistiche di Cardiologia, Dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia e malattie del metabolismo, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, pneumologia, psichiatria, reumatologia, senologia, urologia, violenza sulla donna.







Un appuntamento per sottolineare l’importanza della prevenzione primaria, della diagnosi precoce, dell’aderenza terapeutica ancor più a fronte delle problematiche nell’accessibilità ai servizi ospedalieri correlate alla diffusione di Covid-19.







L’Ospedale “San Matteo degli Infermi” di Spoleto ha aderito all’iniziativa proponendo i seguenti appuntamenti gratuiti:









CARDIOLOGIA



VISITE CARDIOLOGICHE con ECG



Dr.ssa Maria Giuseppina Mastrantuono



MERCOLEDI 20 APRILE 2022



Sono previste n. 7 visite da effettuarsi presso la U.O. di Cardiologia, sita al 1° piano dell’Ospedale di Spoleto il giorno mercoledì 20 aprile 2022 dalle ore 8.30 alle ore 12.30. È necessaria la prenotazione obbligatoria che potrà essere effettuata esclusivamente il giorno 16 aprile dalle ore 9.00 alle ore 13.00 al n. 0743/210292.





ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO



VISITE ED ECOGRAFIE TIROIDEE



Dr.ssa Serena Romagnoli



GIOVEDI 21 APRILE 2022



Sono previste n. 9 visite di screening o per chi ha familiarità per patologia tiroidea, da effettuarsi presso i Poliambulatori del 2° seminterrato dell’Ospedale il giorno giovedì 21 aprile 2022 dalle ore 15.00 alle ore 18.00.



È necessaria la prenotazione obbligatoria che potrà essere effettuata esclusivamente il giorno 19 aprile dalle ore 9.00 alle ore 13.00 al n. 0743/210292.







OPEN DAY COMBINATO CON GINECOLOGIA E PEDIATRIA:



ALTERAZIONI MESTRUALI NELLE TEENAGERS



Dr.ssa Natalina Manci – dr.ssa Beatrice Messini



VENERDI 22 APRILE 2022



Sono previste n. 8 visite/consulenze dedicate alle pazienti dai 10 ai 19 anni (se minori accompagnate dal genitore) per valutazione stress psicofisico metabolico Covid relato. Le visite si svolgeranno presso l’ambulatorio ostetrico/ginecologico sito al 3° piano dell’Ospedale di Spoleto dalle ore 8.30 alle ore 11.30.



È necessaria la prenotazione obbligatoria che potrà essere effettuata esclusivamente nei giorni 19 e 20 aprile dalle ore 13.00 alle ore 15.00 al n. 0743/210394.









PSICHIATRIA



“LOVE ADDICTION/DIPENDENZA AFFETTIVA”



COLLOQUI PSICOLOGICI DI ACCOGLIENZA PER DONNE CON PROBLEMATICHE DI DIPENDENZA AFFETTIVA



Dott.ssa Lucia Coco



Dipartimento Dipendenze USL UMBRIA 2 (Direttore dr.ssa Sonia Biscontini)



MERCOLEDI 20 APRILE 2022



Sono previsti n. 5 appuntamenti presso l’ambulatorio sito al 1° seminterrato dei Poliambulatori dell’Ospedale di Spoleto dalle ore 10.00 alle ore 13.30.



È necessaria la prenotazione obbligatoria che potrà essere effettuata esclusivamente il giorno 19 aprile dalle ore 9.00 alle ore 13.00 al n. 3405163770









VIOLENZA SULLA DONNA



“ASCOLTO DONNA IN SITUAZIONE DI CRITICITA’”



Dr.ssa Antonella Fulvi



(con la collaborazione dell’Associazione Il Girasole – S.O.S. Pronto Soccorso Psicologico e Ambulatorio territoriale psicosociale)



MERCOLEDI 20 APRILE 2022,



GIOVEDI 21 APRILE 2022



VENERDI 22 APRILE 2022



MARTEDI 26 APRILE 2022



Sono previsti n. 35 appuntamenti per consulenze/colloqui individuali che saranno effettuati presso il 1° seminterrato dei Poliambulatori dell’Ospedale di Spoleto dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.30.



È necessaria la prenotazione obbligatoria al nr. 3495372115 nei giorni e negli orari di seguito indicati: il 18 aprile dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00; il giorno 20 aprile dalle ore 09.00 alle ore 11.00; il giorno 22 aprile dalle ore 17.00 alle ore 19.00