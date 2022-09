Gustatrevi, trekking e mountain bike a Trevi

Domenica 11 settembre: tutte le info

In occasione dell’ottava edizione di Gustatrevi Mtb, la principale manifestazione sportiva della zona trevana che conta oramai centinaia di iscritti e appassionati, Valle Umbra Trekking, con il patrocinio del Comitato Regionale Umbro della FIE – Federazione Italiana Escursionismo, organizza una semplice ma suggestiva escursione per scoprire parte della Fascia Olivata, Patrimonio Agricolo di Rilevanza Mondiale iscritto nel registro della FAO.

L’escursione, che parte da Piazza Garibaldi (Trevi, PG), si sviluppa ad anello per 8 km circa ed è a partecipazione gratuita. Per i non tesserati FIE, è richiesto solo un contributo di 5 € per la polizza assicurativa da versare in loco prima della partenza.

La giornata fornirà l’occasione di scoprire i vari gioielli architettonici e storici ricompresi all’interno della Fascia Olivata, come l’acquedotto medievale, il Santuario della Madonna delle Lacrime, la Chiesa di Sant’Arcangelo, i resti della Chiesa di Santa Caterina e la trecentesca Fonte dei Cavalli, nonché di godere di un paesaggio pregevole e pressoché unico. Inoltre, grazie all’Azienda Agricola Venturini, i partecipanti potranno scoprire e conoscere le varie cultivar di olivo presenti lungo la Fascia che andranno ad attraversare.

Al termine dell’escursione è possibile prendere parte al Pasta Party di Gustatrevi MTB, al costo aggiuntivo di 6 €.

Per iscriversi è necessario inviare un messaggio (SMS o WhatsApp) al 339.8978116 indicando Cognome, Nome e la dicitura “Tesserato FIE” nel caso si sia in regola con l’iscrizione annuale, oppure indicando anche data di nascita e codice fiscale per l’attivazione della polizza giornaliera.

PROGRAMMA:

ore 08:00 Arrivo a Trevi con mezzi propri. Parcheggi auto gratuiti: Impianti Sportivi/Piscina – Inizio di Viale Ciuffelli – Via sotto il Monte (Sotto i giardinetti di Viale Ciuffelli) .

ore 08:15 Ritrovo in Piazza Garibaldi di fronte a Villa Fabri, REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI, pagamento quota Assicurazione e quota Pasta Party ore 09:20 Briefing pre-partenza ore 09:30 Inizio escursione ore 12:00 /12:30 Rientro a Trevi e possibilità di fruire del PASTA PARTY di GUSTATREVI MTB.



PARTECIPAZIONE: GRATUITA (è richiesto solo il contributo per l’Assicurazione di cui sotto)



CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE (per i Non Tesserati della Federaz.ne Italiana Escursionismo): € 5,00 da versare durante la registrazione dei partecipanti, prima della partenza .



ACQUISTO BUONO PASTA PARTY: € 6,00



PERCORSO:

Distanza: 8 km circa

Difficoltà: Escursionistico; tuttavia impegnativo nella salita alla Chiesa di Sant’Arcangelo Dislivello: 350 m

Durata escursione: 2,5 / 3 ore approssimativamente.



ATTREZZATURA ED ABBIGLIAMENTO NECESSARI

Abbigliamento adatto alla stagione, antivento e antipioggia, cappello o bandana, scarpe da trekking, bastoncini, leggero spuntino (barrette, frutta o frutta secca, in base alle proprie esigenze, abitudini e livello di preparazione fisica).



OBBLIGATORIO: Almeno 0,5 lt. di acqua (lungo il tracciato sono presenti 2 fontanelle per riempire le borracce/Camel Back)



ISCRIZIONI

Per i Non Tesserati della Federaz.ne Italiana Escursionismo, Tramite messaggio WhatsApp o SMS al 339.8978116, indicando ESCLUSIVAMENTE Cognome, Nome, Data di Nascita e Codice Fiscale.

In caso di Tesserati della Federaz.ne Italiana Escursionismo indicare ESCLUSIVAMENTE Cognome, Nome e la dicitura “TESSERATO FIE”



INFORMAZIONI

Solo per Informazioni, Telefonare al 339.8978116 dopo le ore 16:30