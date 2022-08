Guida in stato d’ebbrezza, due denunce a Spoleto

Il bilancio del controllo del territorio effettuato nei giorni scorsi dai Carabinieri

I militari della Compagnia Carabinieri di Spoleto, – si legge in una nota del Comando Provinciale- relativamente agli ultimi giorni, hanno svolto mirati servizi esterni di controllo del territorio al fine di prevenire e reprimere reati predatori, principalmente furti in abitazione; spaccio di sostanze stupefacenti e violazioni al Codice della Strada.

L’6attività operativa ha permesso di conseguire i seguenti risultati:

 controllo di n. 182 veicoli,

 elevato n. 11 contravvenzioni al Codice della Strada;

 due patenti di guida ritirate;

 controllo di n. 204 persone, 22 delle quali già note alle Forze dell’Ordine;

Si procedeva altresì alla:

• denuncia in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria di due soggetti alla guida di autoveicolo in stato d’ebbrezza; ritirati i documenti di guida e circolazione del veicolo in relazione anche al tasso alcolemico riscontrato;

• segnalazione alla competente Prefettura di un 35enne trovato in possesso di 9,0 gr. sostanza stupefacente del tipo “hashish”;

Le persone sottoposte ad indagini preliminari – conclude la nota – si presumono innocenti.