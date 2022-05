Guerrino Lucentini: “Subito il ripristino dei servizi al San Matteo degli Infermi. Coletto deve dare risposte concrete”

Il Presidente della IV Commissione consiliare, chiede un incontro con l’assessore regionale e incassa il pieno sostegno del Partito Democratico

Riceviamo e pubblichiamo integralmente dal Partito Democratico di Spoleto:

Pieno sostegno del Partito democratico di Spoleto alla richiesta del Presidente della IV Commissione consiliare, Guerrino Lucentini di un incontro con l’assessore regionale Coletto in seno alla Commissione stessa.

“ Non ci limiteremo a chiedere la riattivazione di tutti i servizi e i reparti come prima dell’emergenza Covid – chiarisce Lucentini – ma saremo fermi nell’avere dall’assessore regionale alla sanità anche una tempistica del ripristino”.

Non ci si accontenterà di vaghe promesse. La situazione sul fronte servizi ospedalieri, per migliaia di cittadini, è talmente grave da rasentare il collasso totale. Non è tagliando i servizi che si spingono i cittadini verso i privati perché in molti, in troppi stanno rinunciando a curarsi non potendo o non volendo sostenere i costi dei privati. La Regione a trazione leghista non solo ha smantellato la sanità umbra che era un esempio nazionale, ma sta creando i presupposti per avere, nel giro di poco tempo, una popolazione fragile e bisognosa.