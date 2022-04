Guerra Russia-Ucraina: il Liceo Sansi-Leonardi-Volta di Spoleto incontra Angelo Panebianco

Dopo l’interessante ed arricchente incontro avuto con il Dott. Antonio Polito, tenutosi il 28 marzo, il Liceo di Spoleto è pronto ad accogliere il politologo, Professore presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Bologna

La classe 4A del Liceo Classico dell’IIS “Sansi Leonardi Volta” di Spoleto, in collaborazione con le classi 3A LC e 5A LC, coordinate dalla Professoressa Daniela Di Noia, con il sostegno del Dirigente Professor Mauro Pescetelli, ha deciso di invitare, per questo secondo incontro, Angelo Panebianco, politologo, Professore presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Bologna dove ha insegnato “Sistemi internazionali comparati”, editorialista del Corriere della Sera.

Anche questo incontro sarà una importante occasione di ascolto, confronto e riflessione per meglio comprendere tematiche che purtroppo ci riguardano tutti indistintamente anche se magari ci toccano ciascuno in maniera diversa per esperienze, situazioni e contesti.

“Pax? Opus iustitiae” Giovedì 7 aprile alle ore 10,30, con Angelo Panebianco,

L’incontro sarà online, Link per la videochiamata:

L’invito è rivolto a tutti coloro che sono interessati a capire meglio cosa sta accadendo in questo periodo e quali saranno le conseguenze per l’Ucraina, la Russia e per tutti noi.