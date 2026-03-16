Guasto alla caldaia della scuola Pianciani: il Comune interviene con un prelievo urgente dal fondo di riserva

La Giunta comunale ha approvato un prelievo di 21.826 euro dal fondo di riserva per sostituire con urgenza il generatore di calore della scuola “Pianciani”, ormai obsoleto e soggetto a guasti.

L’intervento prevede il noleggio di una nuova centrale termica per 60 mesi, con canone mensile di 838 euro oltre IVA e una spesa iniziale di 9.510 euro oltre IVA per smontaggio, installazione e pratiche amministrative, necessario per garantire il riscaldamento dell’edificio scolastico, della palestra e del seggio elettorale previsto per il referendum del 22 e 23 marzo.

La delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile per evitare l’interruzione del servizio.

La Delibera di Giunta n.84 è stata pubblicata oggi all’Albo Pretorio del Comune di Spoleto ed è consultabile qui sotto: