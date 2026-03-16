Guasto alla caldaia della scuola Pianciani: il Comune interviene con un prelievo urgente dal fondo di riserva

  • Redazione
  • Marzo 16, 2026
  • Attualità
  • Letto 63

    • La Giunta comunale ha approvato un prelievo di 21.826 euro dal fondo di riserva per sostituire con urgenza il generatore di calore della scuola “Pianciani”, ormai obsoleto e soggetto a guasti.

    L’intervento prevede il noleggio di una nuova centrale termica per 60 mesi, con canone mensile di 838 euro oltre IVA e una spesa iniziale di 9.510 euro oltre IVA per smontaggio, installazione e pratiche amministrative, necessario per garantire il riscaldamento dell’edificio scolastico, della palestra e del seggio elettorale previsto per il referendum del 22 e 23 marzo.

    La delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile per evitare l’interruzione del servizio.

    La Delibera di Giunta n.84 è stata pubblicata oggi all’Albo Pretorio del Comune di Spoleto ed è consultabile qui sotto:

    albopretorio_000048957_001_gn_110719-1Scarica

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    Commentiultimi pubblicati

    Carlo 2026-02-26 18:03:19
    Vedi che le raccomandazioni servono? E poi, come si fa a dire di no a monsignore? Invece, per il progetto.....
    Mario 2026-02-26 11:49:34
    Bell'articolo!
    Zipp 2026-02-22 13:38:35
    A proposito speriamo che questa "fortuna" ci assista in caso di crollo del fabbricato da anni pericolante in Via Santa.....
    Zipp 2026-02-22 13:35:30
    A proposito speriamo che questa stessa fortuna assista i passanti in caso di crollo dell'edificio pericolante in Via Santa Caterina.....
    Aurelio Fabiani 2026-02-19 16:49:23
    SULL' INCONTRO PARTECIPATIVO DI IERI DELLA CGIL PROVINCIALE SULLA SANITÀ PUBBLICA IN UMBRIA Un incontro utile quello di ieri promosso.....