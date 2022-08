“Grazie a tutto il personale della Rsa di Spoleto, un esempio di impegno, competenza, umanità nei momenti di sofferenza”

La lettera di encomio

Riportiamo una lettera di encomio, inviata lo scorso 16 agosto al direttore generale dell’Azienda Usl Umbria 2 dott. Massimo De Fino, al direttore sanitario dott.ssa Simona Bianchi, al direttore del distretto di Spoleto dott.ssa Simonetta Antinarelli e al responsabile dell’Assistenza Territoriale dott. Roberto Loretoni, in cui si esprime gratitudine e grande apprezzamento nei confronti di tutto il personale della Rsa, residenza sanitaria assistenziale, di Spoleto.

“Con queste poche parole – scrive A.B. – sento il dovere di rivolgere un profondo ringraziamento a tutto il personale socio sanitario della Rsa di Spoleto per l’impegno, la competenza, la preparazione professionale, ma soprattutto per l’esempio di umanità che oggi difficilmente si riscontra nelle strutture di assistenza socio-sanitarie.

Ci tengo ad esprimere la mia piena soddisfazione e gratitudine per la buona l’assistenza ricevuta da una mia familiare durante la permanenza all’interno della struttura.

L’esperienza, la capacità e la preparazione, che contraddistinguono il lavoro di tutto il comparto professionale, sono accompagnate da una distintiva componente umana e di profondo rispetto per il paziente; peculiarità necessarie e benefiche che contribuiscono senz’altro ad una positiva assistenza dell’ammalato, grazie al clima di pace e tranquillità che si respira in tutta la struttura residenziale.

Io e la mia famiglia non dimenticheremo mai le attenzioni, la cura e l’amore che il personale della suddetta RSA ha dedicato a mia zia, perché lì c’è sempre un sorriso per tutti, e questo non è poco nei momenti di sofferenza.

Grazie di cuore, con l’augurio che possiate proseguire con altrettanto impegno e soddisfazione il vostro lavoro”.

Il direttore generale dell’Azienda Usl Umbria 2 dott. Massimo De Fino rivolge un sentito ringraziamento al signor Andrea B. per questa toccante testimonianza “che esalta non soltanto la competenza dei nostri operatori di Spoleto ma soprattutto il lato umano, l’empatia, la capacità di mettersi nei panni dell’altro, di condividere emozioni e sentimenti quindi dispensare vicinanza nei confronti di una persona malata che ha bisogno sì di cure ma anche di un adeguato supporto psicologico. Per tutti noi queste parole, che focalizzano l’attenzione sugli aspetti umani e relazionali, oltre che professionali, sono fonte di grande soddisfazione ed orgoglio”.

“Estendo quindi questa apprezzata lettera di encomio, associandomi alle espressioni di ringraziamento – conclude il manager sanitario – a tutti i nostri professionisti della salute della Rsa di Spoleto”.