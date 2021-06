“Gravissimo caso di barbarie sociale, ma isolato. Spoleto è una comunità accogliente e saprà reagire”

La nota stampa del senatore Stefano Lucidi

“A Spoleto è accaduto un fatto molto grave, che va ben oltre le immediate considerazioni di razzismo, ma scade direttamente nell’istigazione alla violenza e nella barbarie sociale”. Lo afferma in una nota il Senatore della Lega Spoleto Stefano Lucidi

“Da quanto riportato dagli organi di stampa – prosegue la nota – sembrerebbe che una insegnante, non soltanto avrebbe apostrofato un ragazzo in maniera estremamente volgare, ma avrebbe anche incitato alla sua separazione sociale e direttamente alla sua discriminazione. Fatto che colloca gli avvenimenti non soltanto in un ambito di puro razzismo ma denota anche un atteggiamento di istigazione alla violenza”.





“Purtroppo il fatto è accaduto in una scuola, una media in questo caso, un luogo molto fragile, in cui convergono tutte le tensioni sociali e anche adolescenziali tipiche dei nostri giorni – scrive il Senatore di Spoleto, che prosegue – e sono proprio gli insegnanti quelli che proteggono e neutralizzano determinati comportamenti, anche in contesti difficili”.



“Se confermato dalle indagini – continua così la nota di Lucidi – si tratterebbe sicuramente di un caso isolato rispetto alla comunità spoletina che, per sua natura, ha sempre dimostrato, e ne ha avuto occasione, un grande senso civico e culturale. Per questo motivo esprimo solidarietà alla famiglia del ragazzo, ai ragazzi suoi amici, ai coetanei e al personale docente delle scuole umbre, sia pubbliche che private. Tutti coinvolti loro malgrado in una vicenda che non ci appartiene”.



“Nei giorni scorsi – sottolinea la nota – è apparso anche un controverso articolo di giornale, nel quale su una testata locale venivano, non virgolettati, ma solo dichiarati, 30 anni di ignoranza a Spoleto.

“Spoleto – chiude con nettezza la nota del Senatore Stefano Lucidi – è una comunità accogliente che spara reagire anche ad accuse di barbarie sociale”.

