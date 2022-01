Grave crisi economica: Insieme per Spoleto chiede il rinvio delle tasse comunali

Giancarlo Cintioli e Paolo Piccioni hanno presentato una mozione urgente

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

La gravissima crisi che sta colpendo le attività cittadine, in particolare nel settore turistico e ricettivo, necessita di una risposta immediata da parte delle istituzioni, a cominciare dall’amministrazione comunale. Le testimonianza di due noti esponenti del settore, come Alberto Massarini, costretto a chiudere per settimane il proprio ristorante, e Pier Giulio Hanke, titolare dell’hotel Gattapone, autore di un appello al sindaco, non possono lasciare indifferenti le istituzioni. Per questo i rappresentanti di Insieme per Spoleto, Giancarlo Cintioli e Paolo Piccioni, hanno presentato una mozione urgente affinchè il consiglio comunale impegni il sindaco Andrea Sisti, nella sua veste di assessore al bilancio, per rivedere e prorogare le agevolazioni sulle imposte comunali che erano state previste lo scorso anno. Agevolazioni che sono ormai scadute, mentre la situazione attuale, a detta di molti osservatori, è ancora più difficile di quella esistente in pieno lockdown.

Nel testo, dopo aver considerato che il perdurare della pandemia ha inciso ulteriormente sulle finanze di molte persone ed attività economiche che oltre alla crisi sanitaria stanno affrontando una drammatica crisi economica, viene evidenziata la necessità di trovare una formula che sia in grado di contrastare l’abuso del diritto ad una maggiore rateazione dei pagamenti per chi non ne abbia reale necessità ma, allo stesso modo, di garantire al contribuente la forma di dilazione più adatta alle proprie esigenze finanziarie. Il provvedimento dovrebbe interessare, vista la difficoltà nel superare la crisi attuale, non solo il 2022 ma anche il 2023.