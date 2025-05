Granfondo Sulle Vie di Francesco, brillano i bikers dell’MTB Spoleto

Un 1° maggio in cui non c’è stato riposo per le ruote competitive di Umbria e dintorni: è andata, infatti, in scena la Granfondo Sulle Vie di Francesco che, approfittando della grande passione dei bikers e dell’essere l’unica gara in calendario, è riuscita ad attrarre più di 500 atleti, in gara per quattro circuiti, tra cui l’Umbria Tuscany MTB.

Per Ursula Arcangeli, alla prima vera giornata in cui si sono alzate le temperature, è stata importante la gestione delle forze: bici portata all’arrivo con il terzo posto di categoria e il quinto assoluto.

Tra gli uomini M3, Crispini e Piermatti sono partiti molto bene, tenendo le posizioni di vertice nel durissimo approccio in salita; poi qualche difficoltà in discesa per il primo ed una foratura del secondo hanno fatto perdere loro qualche gradino, anche se sono rimasti tra i primi dieci della loro categoria e tra gli ottanta assoluti.

Competizioni senza respiro: già questa domenica si torna un gara per la Umbria Marathon con la classica GranFondo San Pellegrino, giunta alla sua 14° edizione e che si dipanerà nei dintorni di Gualdo Tadino.