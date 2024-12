Grandi eventi per il Karate Calzola e la Karate Team Italia

La manifestazione che si è svolta a Spoleto domenica 17 novembre al Palarota dove si sono affrontati giovanissimi atleti provenienti da tutta Italia. Oltre 430 atleti dai 6 ai 14 anni hanno dato vita ad una bellissima giornata di sport per i ragazzi, le loro famiglie e la stessa città di Spoleto. Tutti gli atleti della Karate Calzola sono saliti sul podio, tanto da aggiudicarsi il primo posto nella classifica delle società.

Al secondo posto l’A.S.D. Lanciano con il maestri Pietro Antonacci ed Elsa Epifani. Terzo posto per gli atleti delle Filippine.

A conferma del sempre più importante rilievo che il Karate Calzola e la Karate Team Italia assumono sia a livello nazionale che internazionale, il 30 novembre ed il 1 dicembre si è svolto lo stage con i campioni a livello mondiale maestri Angel Ramiro Molina spagnolo e lo stesso Andrea Calzola. Si prospetta una trasferta nella bellissima Madrid per gli atleti spoletini, visto il grande legame tra i due campioni. In primavera sono previsti impegni internazionali per gli atleti più esperti del Karate Calzola, i quali prepareranno gli eventi alla scuola Baila di Santo Chiodo di Spoleto.