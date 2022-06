Grandi artisti al primo trofeo Colle Mura

di Mariolina Savino



Numerosi artisti affermati, maestri e giovani appassionati di pittura, hanno dato vita, grazie all’impegno pluridecennale dell’Associazione culturale amici dell’Arte e Ciao Umbria, ad una Mostra Concorso con inizio domenica 29 Maggio, presso l’agriturismo Colle Mura in località Morano Madonnuccia -frazione di Gualdo Tadino.

Domenica 5 giugno, si è svolta la giornata conclusiva con l’estemporanea “Trofeo Colle Mura” alla quale hanno partecipato molti artisti di notevole spessore.

L’Associazione culturale gruppo amici arte e ciao umbria, Cavalieri del Millennio per la Pace ringrazia l’architetto Lanfranco Capoccia, titolare dell’agriturismo per l’ospitalità graditissima.

Felici del successo dell’evento artisrtico, nuove entusiasmanti sfide attendono i dirigenti dell’associazione Maestri: Silvana Iafolla, Donatella Masciarri, Mariolina Savino, Natalini Otello e il presidente Marco Giacchetti.

Un particolare ringraziamento a Romina Ragaglia da Chiaravalle che si è impegnata con il centro di raccolta.

Nell’ammirare una natura a mozzafiato che contraddistingue tutto il percorso che va da Assisi fino a Gualdo Tadino, nasce spontaneo l’abbraccio di cuore a tutti gli artisti che con entusiasmo, hanno partecipato a questo importante evento.

Questi gli artisti premiati: Giannini Mariaantonietta, Michele De Nicolò, Annamaria Veccia, Domenico Di Meco, Corrado Belluomo, Filippo Cimei, Sauro Tupini, Nadia Lolletti, Antonini Antonella, Alvaro Vicaroni, Romina Ragaglia, Donatella Masciarri, Natalini Otello, Alfio Samarati, Ricogallina, Giuliana Arcangelelli, Paolo Bartolucci, Giovannelli Mariastella, Mary, Nieves Valles Maria, Paris Silvana, Guendalina, Chiara Mancuso, Patrizia Gaggioli, Marcella Sabba, Mariateresa Arca, Sabrina Casciari, Milena Cicchitti, Andrea Natalini, Annarita Campagnacci, Luciano Ravaglioli, Paola Filomeno, Adriano Massettini, Valeriano Mobili, Eleonora Binaglia, Mariana Stoian, Romina Hyka, Annamaria Conti, Grazia De Angelis, Giuliana Arena, Carla Medici, Torzetti Claudio, Mariaclotilde Balestrieri, Emanuela Sassaroli, Marcello Tosti, Mariolina Savino, Arianna Gasperini, Carla Dottorini, Sofia Guerrini, Fata, Claudia Corvo, Leonardo Polvere, Alla Bianchelli, Giada castellani, Silvana Iafolla, Marco Giacchetti.

Estemporanea: Donatella Dallaragione, Giuliano Belloni, Annamaria Veccia, Domenico Di Meco, Micaela Pascu, Donatella Masciarri, Natalini Otello, Arca Mariateresa, Senzi Lorenzo, Corrado Belluomo, Paolo Bartolucci, Angelo Miorelli, Romina Ragaglia, Alla Bianchelli, Mariolina Savino, Giulia Masciale, Giulia Sanna, Anja Tognoloni. Grande successo di critica e di pubblico per il primo evento artistico trofeo Colle Mura.

