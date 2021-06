Oltre 300 partecipanti all’evento promosso dalla Pro Loco – foto

(DMN) Spoleto – grande successo per RipuliAmo Monteluco, l’evento, tenutosi domenica 13 giugno, organizzato dalla locale Pro Loco in collaborazione con Valle Umbria Servizi, Spoleto + Pulita, Cittadinanzattiva e la sezione spoletina del Club Alpino Italiano. Oltre 300 persone hanno preso parte alla raccolta ecologica già dalle prime ore del mattino. La bella giornata, tra ecologia, voglia di stare insieme, natura e senso civico è poi proseguita con il buon cibo dei ristoranti e dei chioschi del Monteluco. La Pro Loco ha ringraziato tutti i partecipanti ed ha preso accordi con le altre organizzazioni partner dell’evento per delle collaborazioni future.