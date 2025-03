Grande successo per Maurizio Mannoni a Spoleto

Grande successo e partecipazione di pubblico attento e interessato alla conferenza di Maurizio Mannoni organizzata dall’Associazione Amici di Spoleto onlus a Spoleto presso nel Salone d’onore di palazzo Leti Sansi. Lo scrittore e giornalista ha presentato il suo libro Quella notte a Saxa Rubra (La nave di Teseo, 2024), «Molto più di un giallo – ha spiegato Alvaro Fiorucci, giornalista che ha illustrato il libro -, un racconto che intreccia la trama con la storia del giornalismo e della terza rete della Rai”..

Ad introdurre la serata, sono stati i saluti istituzionali di Candia Marcucci, presidente dell’Associazione Amici di Spoleto onlus, e di Luigina Renzi, assessore alla formazione della Città di Spoleto. “Mi fa grande piacere – ha affermato Candia Marcucci – vedere così tanto pubblico partecipare a Palazzo Leti Sansi, con l’Associazione “Amici di Spoleto”, per ascoltare Maurizio Mannoni per la presentazione del suo primo romanzo ‘Una notte a Saxa Rubra’, un noir avvincente che mescola efficacemente realtà e finzione”.

“E’ la prima volta che mi capita di presentare questo libro in una sala così prestigiosa – ha esordito Maurizio Mannoni -. Di solito mi è capitato di farlo in librerie in giro per l’Italia, anche questa per me è un’esperienza nuova ed emozionante, come mi fa sempre piacere venire a Spoleto quando se ne presenta l’occasione”.

“Quella notte a Saxa Rubra” (La nave di Teseo) è l’esordio nella narrativa di un maestro del giornalismo. Il libro parte con il racconto della tragica scomparsa negli studi Rai di Saxa Rubra mai realmente chiarita, una storia perturbante dove tanti fatti impossibili sono realmente accaduti. Mannoni firma un romanzo che è una serrata e coinvolgente indagine letteraria, il cui protagonista, un giornalista coraggioso e ostinato, non si arrende alle ombre che si allungano dietro le telecamere, quando si spengono le luci della diretta.