Grande successo per l’open day al femminile della Ducato. C’era anche Ciccio Colonnese

Sabato, al Capitini, si è svolto con grande successo, l’Open Day organizzato dalla Ducato Spoleto Calcio e dedicato al settore femminile, per bambine e ragazze dai cinque anni in su. Il tutto sotto gli occhi delle famiglie delle ragazze; erano presenti anche il presidente Michele Zicavo, i responsabili di settore Eugenio Settimi e Luciano Gubbiotti ed i relativi tecnici. Ospiti di onore Chiara Coricelli, in rappresentanza del fresco main sponsor Pietro Coricelli spa, Valentina Roscini (Responsabile Regionale del calcio femminile) ed un testimonial d’eccezione, l’allenatore ed ex calciatore professionista Francesco Colonnese (Cremonese, Roma, Napoli, Inter, Lazio, Siena). E’ stata una bella giornata di sport e amicizia a cui hanno partecipato quindici nuove piccole calciatrici del territorio spoletino che, sotto la supervisione di “Ciccio” Colonnese e dei tecnici qualificati, si sono divertite a giocare a calcio socializzando tra di loro e con ragazze che già vestono la maglia della Ducato Spoleto. Un’ulteriore opportunità per apprezzare la qualità della proposta formativa offerta sui campi di via Finlandia e la particolare attenzione per lo sviluppo del movimento giovanile femminile.