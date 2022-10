Grande successo per l’intellettuale spoletino Simone Fagioli

Il suo ultimo libro “Filosofia retorica e logica argomentativa”

“Aristotele di nuovo al centro del dibattito contemporaneo. Aristotele per rimettere al centro la nostra anima e il modo per salvarla, per salvare una società alla deriva. Ritornare ad essere “farfalla” è il motto che mi insegnò un grande maestro, uno dei maggiori intellettuali del nostro Paese, Gabriele la Porta. La “psiche” umana, infatti, è paragonata e raffigurata dagli antichi come una farfalla, con gli stessi privilegi e pericoli che incontra nella sua evoluzione e nel suo percorso di vita. Ritornare ad Aristotele, al “maestro di color che sanno” (Inf., IV 131), afferma il Prof. Simone Fagioli, vuol dire non solo recuperare la nostra originaria condizione di vita interiore, ma perseguire la via retorica che egli ci ha indicato, per salvarci e costruire una società realmente giusta e volta al bene comune”.

Il filosofo spoletino, che nello scorso mese di Febbraio era già stato insignito del Premio Ponte Vecchio 2022, una delle massime onoreficenze della Città di Firenze, ha di recente presentato il suo nuovo volume “Filosofia retorica e logica argomentativa in Aristotele”, pubblicato da Giappichelli Editore e già vincitore del Premio Spoleto Festival Art 2022 Letteratura.

La presentazione si è svolta di recente presso la Libreria Campus di Firenze (Polo delle Scienze Sociali – Novoli). Moderatrice dell’incontro è stata la storica dell’arte e giornalista dr.ssa Tiziana Ovelli, che ha brillantemente condotto la serata. Numerosi sono stati gli ospiti intervenuti, intervistati dal celebre giornalista fiorentino dott. Fabrizio Borghini, che ha realizzato un servizio televisivo per la rete ITALIA 7, andato in onda in Umbria e in Toscana il 23 Ottobre scorso.

Numerosi gli ospiti intervenuti, tra i quali il Presidente del Consiglio Comunale di Foligno, Lorenzo Schiarea, il Presidente dello SpoletoFestivalArt, Prof. Luca Filipponi, il giornalista dott. Fabrizio Borghini, il Dirigente Scolastico del Liceo Castelnuovo di Firenze, prof. Alessandro Bussotti e la dott.ssa di ricerca Gaia Giappichelli.

“Un libro di filosofia teoretica e politica, di storia della filosofia e di filosofia del diritto, conclude il Prof. Fagioli. La nostra società, quella che io ho definito come “neo-moderna” e che già prima di me gli intellettuali Alain Touraine e Daniel Bell chiamarono “post-industriale”, ha bisogno di riscoprire i concetti di retorica e di logica argomentativa, per salvarsi, per guarire dai mali che la attanagliano”.