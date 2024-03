Grande successo per l’iniziativa ‘Bevila nel vetro’

Quasi 300 le bottiglie in vetro consegnate da Vus venerdì 22 marzo

In occasione della giornata mondiale dell’acqua, Venerdì 22 Marzo 2024, in collaborazione con CoReVe, Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero dei rifiuti di imballaggio in vetro prodotti sul territorio nazionale, la Valle Umbra Servizi ha distribuito gratuitamente bottiglie in vetro riciclato agli utenti.

L’iniziativa ha coinvolto gli sportelli del servizio idrico di Foligno, Viale IV Novembre e di Spoleto, Via Busetti.

Nell’ottica di promuovere il consumo di acqua potabile e la riduzione dei rifiuti, Valle Umbra Servizi SpA ha messo a disposizione degli utenti una bottiglia in vetro riciclato, realizzata e donata al gruppo Vus da CoReVe.

La bottiglia, dal design vintage, è in vetro riciclato ed è stata distribuita in un pratico sacchetto in carta riciclata. L’imboccatura ampia della bottiglia ne consente facilmente il lavaggio. La sua lavorazione minimizza i rischi di rottura.

Questo piccolo gesto, nato per incentivare una buona abitudine che fa bene all’ambiente, ha riscosso grande plauso tra gli utenti.

Infatti, sono state quasi 300 le bottiglie distribuite nella giornata di venerdì 22 marzo.

Complice del successo dell’iniziativa anche la diffusione di VUSinforma, il servizio whatsapp di Vus, attivo da febbraio, che permette di raggiungere direttamente il singolo utente con un messaggio dedicato.

A tal proposito Valle Umbra Servizi ricorda che per iscriversi al servizio è sufficiente scaricare sul proprio smartphone l’applicazione di WhatsApp, inserire tra i propri contatti il numero 3384965581 ed inviare un messaggio con il seguente testo: “ISCRIVIMI + COMUNE DI RESIDENZA”.

L’iscrizione e la registrazione al servizio sono gratuite.