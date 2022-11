Grande successo per la maratona di beneficenza M24

A vincere è stata, soprattutto, la solidarietà: sono infatti 1.310 gli euro raccolti a favore delle associazioni La Maestra Patrizia e Plastica 2020.

Si è conclusa ieri alle ore 19.00, dopo 24 ore ininterrotte di corsa, pedalata e nuoto, la terza edizione della maratona di beneficenza M24 svoltasi presso il centro sportivo Unique-Fitness & Salute, in occasione dei 10 anni della struttura.

Grazie alla generosità dei partecipanti, che hanno animato gli spazi del centro Unique sia per la maratona che per le attività gratuite in programma, sono stati raccolti 1.310 euro devoluti in beneficenza alle associazioni La Maestra Patrizia e Plastica 2020.

La sala pesi e la piscina Unique sono stati i due cuori pulsanti della manifestazione grazie a tutti coloro che, per 24 ore consecutive, si sono alternati correndo, pedalando e nuotando, in una grande festa del fitness e solidarietà.

Ottimi risultati in termini di presenza anche per le lezioni di fitness gratuite che hanno registrato il tutto esaurito, così come i personal training e i trattamenti gratuiti proposti dal Centro estetico e benessere Unique.

Un ringraziamento particolare, da parte di Unique, alle associazioni Il Sorriso di Teo e 2S Atletica Spoleto per il sostegno dato all’iniziativa, sia in termini di presenza che di beneficenza. Grazie, infine, alle attività commerciali del territorio Panificio Bon Per Te, Il Piccolo Bar e Pasticceria Vincenzo per le colazioni, gli aperitivi e la torta celebrativa dei 10 anni del centro Unique.