Grande successo per il 1° Open day dedicato al calcio femminile

L’iniziativa, organizzata dall’ASD Ducato Spoleto Calcio, si è svolta sabato scorso a San Giacomo

Sabato scorso si è svolto, all’impianto sportivo comunale “Marco Capitini” di San Giacomo, il 1° Open Day dedicato esclusivamente alle ragazze dai 7 ai 15 anni e organizzato dall’ASD Ducato Spoleto Calcio.

All’evento hanno partecipato anche il vicesindaco con delega allo sport, Stefano Lisci ed i sostenitori della manifestazione, Chiara Coricelli e Fabrizio Speranza.

Si è trattato di una giornata di sport, caratterizzata da un’alta partecipazione di ragazze appassionate di calcio e desiderose di vivere un’esperienza sportiva in una disciplina che è in forte ascesa in ambito femminile, seguite durante l’Open Day da uno staff qualificato e competente.

L’occasione ha permesso infatti anche di raccontare la crescita del movimento calcistico femminile a Spoleto, un settore su cui la Ducato sta lavorando con grande convinzione portando avanti un progetto iniziato già da diversi anni.

Il vicesindaco Lisci, gli sponsor Coricelli e Speranza ed il Presidente della Ducato, Michele Zicavo si sono impegnati a collaborare, creando una sinergia pubblico-privato, con l’obiettivo di promuovere la Scuola Calcio ed il Settore Giovanile Femminile della Ducato Spoleto.

Le squadre femminili parteciperanno quest’anno ai campionati Under12 e Under15, mentre le “senior” parteciperanno al campionato regionale di serie C di calcio A5.

La giornata è stata allietata da musica, giochi e da una merenda offerta a tutti i partecipanti. ​